La OPS señaló que el sarampión no es una enfermedad leve, pues un solo caso puede ocasionar un brote.

La OPS señaló que el sarampión no es una enfermedad leve, pues un solo caso puede ocasionar un brote. | Getty Images

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que aunque hay avances sostenidos en la vacunación contra el sarampión, las coberturas todavía no son suficientes para evitar un repunte acelerado de este virus, que es catalogado como uno de los más contagiosos en el mundo.

El director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, señaló en conferencia de prensa desde Washington, que la región de América se había posicionado como líder mundial en inmunización, pues era la primera en haber eliminado la polio, rubeola y el síndrome de rubéola congénita

Sin embargo, conforme pasaron los años, el sarampión regresó y nuevamente se convirtió en una emergencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Reemergencia del sarampión es un retroceso: OPS

Américas fue la primera región en eliminar el sarampión en 2016, pero el estatus se perdió en 2018, para recuperarse en 2024 y perderse de nuevo en 2025.

“La reemergencia del sarampión en América es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”, señaló.

Sarampión en América

Según la OPS, en 2025 se notificaron 14 mil767 casos confirmados en 13 países, casi 32 veces más que en 2024 y la tendencia continúa en 2026, por lo que es importante seguir con la vacunación.

Sarampión no es una enfermedad leve

Ante especialistas, Jarbas Barbosa recalcó que el sarampión puede causar complicaciones graves como:

Neumonía

Encefalitis

Ceguera

Hasta la muerte

Debido que tiene un nivel de contagio muy alto, mantener su eliminación requiere coberturas superiores al 95% con dos dosis, ya que un solo caso puede derivar en un brote.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.