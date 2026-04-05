Baja California a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño contra sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, sin embargo, Baja California está muy cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño gracias a la vacunación, informó el secretario de Salud del estado Adrián Medina Amarillas.

Al ser cuestionado sobre si el aumento en la movilidad por las vacaciones de Semana Santa era una preocupación de un posible incremento de casos de sarampión, el titular de salud de la entidad señaló que un rebrote era muy poco probable, pues la mayoría de la población ya está vacunada.

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Baja California a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño

Adrián Medina Amarillas señaló que afortunadamente la movilidad por vacaciones de Semana Santa es del propio estado y en la entidad ya se logró un nivel de protección muy alto. De cualquier manera, las autoridades estarán muy vigilantes para proteger a los niños que aún no cuenten con la vacuna.

El secretario de Salud destacó que actualmente Baja California está en el 94% de vacunación y para conseguir la inmunidad de rebaño que exige la Organización Panamericana de la Salud (OPS) solo se necesita un 1% más (95%), por lo que dicha cifra seguramente se alcanzará en las siguientes semanas.

¿Qué es la inmunidad de rebaño?

La inmunidad de rebaño, también llamada "inmunidad colectiva" se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se logra cuando una población se vuelve inmune después de la vacunación o haber presentado la infección.

Para lograr la inmunidad colectiva contra el sarampión es necesario vacunar al 95% de la población, el 5% restante estará protegido porque no se propagará entre las personas vacunadas.