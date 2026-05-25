El escándalo de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena y el aumento de violencia en Tabasco parecen no tener fin, especialmente tras anunciarse la salida de Serafín Tadeo Lazcano, ahora extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) local.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció este lunes 25 de mayo la renuncia del funcionario, a quien había nombrado como titular de la dependencia en febrero del año pasado, es decir, tenía poco más de un año en funciones.

Les invitamos a sintonizar nuestra rueda de prensa del @Gobdetabasco: https://t.co/J56MOr4PjD — JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 25, 2026

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La violencia aumentó en Tabasco tras escándalo de la Barredora

Serafín Tadeo Lazcano fue nombrado secretario de Seguridad en febrero de 2015, sustituyó al general Víctor Hugo Chávez Martínez, luego de que se desató la violencia y crisis de inseguridad en el estado del sureste mexicano.

De acuerdo al propio gobierno local, esto se dio debido a la fractura de La Barredora (célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)) y a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y quien actualmente se encuentra preso.

Conviene recordar que Bermúdez Requena fue designado como secretario por Adán Augusto López Hernández, exgobernador de la entidad y actual senador de Morena.

Javier May asegura que violencia en Tabasco se debe a disputa de plazas

Como se mencionó, el pasado mes de abril, el gobernador de Tabasco atribuyó la ola de violencia a la lucha entre grupos del crimen organizado, a los que acusó de querer apoderarse del territorio.

“(La seguridad) es un tema que tiene que ver con las adicciones y la comercialización de drogas, es algo que antes no teníamos con esta intensidad, pero que ahora se manifiesta con la disputa de dos grupos”, puntualizó.

El mandatario no mencionó cuáles eran los cárteles; no obstante, especialistas en seguridad establecen que en la entidad hay una disputa entre el Cártel de Sinaloa, Pura Gente Nueva, así como el CJNG de la mano con La Barredora (estos últimos dos son los que tienen mayor presencia en la entidad).

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