Yucatán reporta aumento de contagios de sarampión

El sarampión continúa propagándose en México y aunque Yucatán no está en la lista de estados con mayor número de contagios, sigue elevándose el número de casos.

De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) de la Secretaría de Salud Federal, en el país suman 15 mil 365 casos confirmados de sarampión, así como 36 personas fallecidas por este virus.

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¿Cuántos casos de sarampión hay en Yucatán?

Yucatán se encuentra muy abajo de la lista de entidades con más casos acumulados tras el brote reportado en 2025-2026, pero en los últimos días se ha incrementado el número de personas con el virus, el cual es sumamente contagioso.

Actualmente Yucatán registra 34 contagios acumulados, es decir que la entidad tuvo un incremento de 8 casos en la última semana.

Aumento de contagios en Semana Santa

Hay que señalar que estos datos se revelaron luego del incremento en la movilidad por vacaciones de Semana Santa, sin embargo, todavía no se puede afirmar que esto haya sido la causa, ya que el virus tiene un periodo de incubación bastante extenso.

¿Cuáles son los 10 estados con más contagios de sarampión?

Jalisco: 5 mil 744 confirmados Chihuahua: 4 mil 560 confirmados Chiapas: 977 confirmados Ciudad de México: 745 confirmados Michoacán: 408 confirmados Guerrero: 361 confirmados Sinaloa: 356 confirmados Sonora: 353 confirmados Estado de México (Edomex): 295 confirmados Durango: 242 confirmados

Jalisco y Chihuahua encabezan la lista de entidades con más casos de sarampión en México.|Secretaría de Salud Federal

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