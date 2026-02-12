Cómo ubicar en línea tu centro de vacunación contra el sarampión
La Secretaría de Salud habilitó una página de internet para que la población sepa dónde vacunarse.
En el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx aparecen los centros de vacunación junto con los horarios para acudir y aplicarse la vacuna. Posteriormente te pedirá seleccionar las siguientes opciones:
- Tipo de vacuna
- Entidad
- Municipio
- Grupo de edad
Después verás un mapa según la zona que seleccionaste y las ubicaciones de las sedes de vacunación.