inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Confirman que falta por encontrar a 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Cómo ubicar en línea tu centro de vacunación contra el sarampión

La Secretaría de Salud habilitó una página de internet para que la población sepa dónde vacunarse.

Videos,
Salud

Por: Itandehui Cervantes

En el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx aparecen los centros de vacunación junto con los horarios para acudir y aplicarse la vacuna. Posteriormente te pedirá seleccionar las siguientes opciones:

  • Tipo de vacuna
  • Entidad
  • Municipio
  • Grupo de edad

Después verás un mapa según la zona que seleccionaste y las ubicaciones de las sedes de vacunación.

Tags relacionados
Salud