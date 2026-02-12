Cómo ubicar en línea tu centro de vacunación contra el sarampión

En el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx aparecen los centros de vacunación junto con los horarios para acudir y aplicarse la vacuna. Posteriormente te pedirá seleccionar las siguientes opciones:

Tipo de vacuna

Entidad

Municipio

Grupo de edad

Después verás un mapa según la zona que seleccionaste y las ubicaciones de las sedes de vacunación.

