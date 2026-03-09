Los motivos por los que el sarampión provoca ceguera y cómo cuidarse

Para muchos el sarampión parece estar lejos de relacionarse con la visión de las personas, sin embargo no es así, ya que es la principal causa de ceguera entre los niños, de acuerdo con los especialistas de la salud, pero ¿por qué?

Casos de sarampión en México: Chihuahua es el estado más afectado

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo afecta el sarampión a los ojos?

La Academia Americana de Oftalmología informó que hay diferente formas en que el virus del sarampión puede dañar los ojos y afectar la visión. Las principales son:



Conjuntivitis : La mayoría de los enfermos de sarampión presentan ojos llorosos (ojo rojo). Es un síntoma característico, junto a la fiebre, tos y secreción nasal, que se presenta antes del salpullido.

: La mayoría de los enfermos de sarampión presentan ojos llorosos (ojo rojo). Es un síntoma característico, junto a la fiebre, tos y secreción nasal, que se presenta antes del salpullido. Queratitis : Es una infección grave de la córnea y los síntomas incluyen dolor, enrojecimiento y sensibilidad a la luz. Causa visión borrosa, pero si deja cicatrices puede derivar en la pérdida de la visión de manera permanente.

: Es una infección grave de la córnea y los síntomas incluyen dolor, enrojecimiento y sensibilidad a la luz. Causa visión borrosa, pero si deja cicatrices puede derivar en la pérdida de la visión de manera permanente. Cicatrización corneal : Las úlceras corneales son llagas abiertas en la parte frontal del ojo que pueden aparecer cuando se infectan, ya sea por el virus del sarampión o una infección bacteriana que se desarrolla después de la enfermedad.

: Las úlceras corneales son llagas abiertas en la parte frontal del ojo que pueden aparecer cuando se infectan, ya sea por el virus del sarampión o una infección bacteriana que se desarrolla después de la enfermedad. Retinopatía: Se han documentado casos en que el sarampión destruye la retina, provocando que la persona pierda la visión de manera temporal o hasta permanente.



Pocos saben la razón de por qué las personas de 50 años no deben vacunarse contra el sarampión La vacunación contra el sarampión debe tener una cobertura del 95% para detener la transmisión; los mayores de 50 años ya no es necesario que se vacunen y la UNAM explica la razón. 10 febrero, 2026

¿Por qué el sarampión causa ceguera?

Cuando el paciente se agrava por la desnutrición, en particular por la deficiencia de la vitamina A, el sarampión se asocia con la cicatrización corneal por ulceración y queratitis, dos de las causas más probables.

¿Cómo evitar la ceguera por sarampión?

Para evitar la ceguera, los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH), recomiendan la suplementación oral de vitamina A en dosis altas para todos los niños en los países en desarrollo.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), recomiendan dos dosis de vitamina A, administradas con 24 horas de diferencia, en caso de los niños presenten cuadros graves de sarampión.