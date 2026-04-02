México registra otra muerte por sarampión; virus se propaga por Jalisco

La Secretaría de Salud federal confirmó un nuevo fallecimiento a causa del sarampión, por lo que ya suman 36 personas muertas a causa del virus, el cual es catalogado como sumamente contagioso.

El fallecimiento se registró en Jalisco, donde comenzó el segundo brote de sarampión en México, de acuerdo con el secretario David Kershenobich Stalnikowitz.

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De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, Jalisco es la entidad más afectada por el sarampión en cuanto al número de casos tras al contabilizar 5 mil 617 contagios.

Estados con más muertos por sarampión

Aunque si bien Jalisco es el estado que más reporta contagios de sarampión, Chihuahua sigue siendo la entidad con más muertos por esta causa, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población a vacunar a los menores de edad.

Asimismo, las defunciones se han registrado en 10 entidades:

Chihuahua: 21 personas

Jalisco: 5 personas

Sonora: 1 personas

Durango: 2 personas

Michoacán: 1 personas

Tlaxcala: 1 personas

Ciudad de México: 2 personas

Chiapas: 1 persona

Guerrero: 1 persona

Sinaloa: 1 persona



¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión se propaga fácilmente por contacto con los fluidos nasales, de la boca o garganta de una persona infectada, es decir, cuando la persona enferma estornuda o tose.

Los síntomas del sarampión comienzan después de 10 a 14 días tras la exposición, pues es muy largo el periodo de incubación.

Ojos rojos

Tos

Fiebre

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Dolor muscular

Enrojecimiento e inflamación de los ojos (conjuntivitis)

Congestión nasal

Dolor de garganta

Diminutas manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)



Vacunación es clave para prevenir el sarampión, asegura experta; protege a tus hijos y a la comunidad

La erupción cutánea a menudo es el síntoma principal y aparece generalmente de 3 a 5 días después de los primeros signos de la enfermedad y puede durar de 4 a 7 días.