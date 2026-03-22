Ojo CDMX: Módulo fijo para vacunarte contra el sarampión GRATIS y sin filas largas antes de Semana Santa; sede y horarios

Tras la muerte de un segundo bebé por sarampión en la Cudad de México (CDMX), la Secretaría de Salud capitalina mantiene activo un módulo fijo de vacunación contra el sarampión, donde puedes recibir la dosis gratis, sin filas largas y en pocos minutos. Sobre todo, para que tú y tu familia estén protegidos antes de las vacaciones de Semana Santa.

Durante el perioddo vacacional, aumenta el riesgo de contagios de sarampión. Con esta medida, las autoridades capitalinas buscan aumentar la cobertura ante posibles riesgos de contagio y facilitar el acceso a la población en la capital. Si aún no te has vacunado, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos dónde puedes vacunarte si vives en la CDMX, durante el mes de marzo y abril.

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¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?

El módulo fijo de vacunación contra sarampión en CDMX se encuentra en una zona accesible para la ciudadanía, lo que permite acudir sin cita previa. De acuerdo con autoridades sanitarias, este punto opera de manera continua y con atención ágil, evitando largas esperas. La ubicación exacta es la siguiente:

Calle Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, y su horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión!



👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres.



📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos.



📲 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

Las autoridades recomiendan asistir con identificación y, si es posible, con la cartilla de vacunación para verificar el esquema. La campaña actual busca justamente que más personas revisen su situación y acudan a los módulos de vacunación CDMX disponibles. Además del módulo fijo, existen kioscos de vacunación itinerantes que se colocan en lugares estratégicos de la capital. Puedes checar el módulo más cercano a tu domicilio o que te quede de paso en este ENLACE.

¿Quién se tiene que vacunar de sarampión en México?

La vacuna contra el sarampión se puede aplicar a toda la población que lo requiera; sin embargo, está dirigida principalmente a dos grupos en riesgo:



Niñas y niños de 6 a 18 meses

Personas de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo de vacunación

En el contexto actual, la campaña de vacuna sarampión CDMX 2026 pone énfasis en personas jóvenes y adultas que podrían estar en riesgo, especialmente si no recibieron las dosis correspondientes en su infancia. El objetivo es cerrar brechas de vacunación y evitar posibles contagios, ya que el sarampión se transmite fácilmente por vía aérea.

¿Cuántas veces se pone la vacuna del sarampión en adultos?

El esquema básico contra el sarampión incluye dos dosis aplicadas en la infancia. Sin embargo, en adultos, la recomendación depende del historial de vacunación.

Si una persona no tiene comprobante o no recuerda haberse vacunado, puede recibir la dosis sin problema, ya que es segura y efectiva. Especialistas señalan que completar el esquema es clave para garantizar protección.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026, según la SEP?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa comenzarán a partir del lunes 30 de marzo y hasta el lunes 13 de abril. Durante el periodo vacacional, también puedes aprovechar para acudir al módulo fijo y solicitar que te apliquen la vacuna contra el sarampión y a tus familiares que lo requieran. Recuerda que la mejor medida de prevención ante esta contagiosa enfermedad es la vacunación.