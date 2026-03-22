Síntomas específicos del sarampión día por día después de un contagio
Muchos síntomas característicos del sarampión aparecen antes que el salpullido color rojo; así los puedes detectar día por día si hay sospecha de un contagio.
México pasa por un nuevo brote de sarampión, el cual afecta principalmente a los menores de edad que no están vacunados y aunque las autoridades ya pusieron en marcha una campaña de vacunación, los contagios siguen acumulándose, al igual que el número de fallecidos por la enfermedad.
El sarampión es un virus altamente contagioso, pues una sola persona infectada es capaz de propagar la enfermedad a hasta 18 individuos más. Puede causar complicaciones graves como neumonía, ceguera y hasta la muerte, sobre todo en las personas que tienen defensas débiles o comorbilidades.
Vacunación es clave para prevenir el sarampión, asegura experta; protege a tus hijos y a la comunidad
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¿Cuáles son los síntomas del sarampión día por día?
Aunque el salpullido color rojo es la característica más común del sarampión, hay otros síntomas que pueden alertar a los padres de familia sobre esta enfermedad y evitar que la situación se complique.
Estos son los síntomas día por día:
Día 1 al día 7
- No hay síntomas, pero el virus ya está en el cuerpo y se multiplica. Es por ello que es importante monitorearse cuando se entra en contacto con una persona con sospecha de contagio.
Día 8 al día 11
- Comienza la fiebre
- Tos grave
- Ojos rojos
- Dolor de garganta
La verdad detrás de la amnesia que provoca el sarampión
El sarampión provoca graves efectos en el cuerpo humano, uno de ellos es la amnesia inmunológica.
Día 12 al día 13
- Manchas de Koplik en la boca (son blancas o blanco-azuladas con un halo rojo, que aparecen en la cara interna de las mejillas)
Día 14 al día 16
- Aparecen las erupciones rojas en la cara, cuello, tronco y extremidades
Día 17 al día 21
- Las erupciones desaparecen, pero persiste la tos
🤒 El sarampión no solo son "ronchitas", es una enfermedad viral muy peligrosa sobre todo para bebés e infantes. 🤱🏻— ISSSTE (@ISSSTE_mx) March 21, 2026
💀 Esta afección puede provocar complicaciones en la salud, pero un par de piquetitos pueden salvar la vida de tus peques. 💉✅
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Debido al segundo brote de sarampión por el que pasa México, la Secretaría de Salud llamó a aplicar la vacuna a los menores de 6 meses a 12 años y las personas menores de 49 años.
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