Atención psicológica, ginecológica, acupuntura y otros servicios gratuitos y de bajo costo que ofrece la UAM

Cuidar la salud física y emocional es fundamental y por ello, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se creó la Oficina de prevención y promoción de la salud (PROPESA) y si quieres acceder a alguno de los servicios que ofrece, te decimos cómo puedes hacerlo.
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¿Qué servicios ofrece PROPESA?
Si eres estudiante de la UAM Xochimilco puedes acceder a los siguientes servicios:
- Vacunación
- Papanicolauo
- Métodos anticonceptivos
- Consejería de consumo seguro
- Atención de Salud Mental
- Atención Ginecológica
- Atención Consumo problemático de sustancias
Además si necesitas atención psicológica puedes solicitar una cita en los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAMA) del IMSS-Bienestar de forma gratuita y confidencial.
¿Cómo solicitar una consulta?
Para solicitar atención puedes acudir directamente a la Oficina de Prevención y Promoción de la Salud en el Edificio A, primer piso, frente a los elevadores o llamar al teléfono 54837000 extensión 3828 y 4324.
Para una consulta psicológica puedes agendar tu cita en el siguiente enlace o solicitar informes al correo promocionsalud@correo.xoc.uam.mx
¿Qué servicios ofrece la UAM?
La UAM ofrece servicios en los ámbitos de salud, justicia, atención psicológica y desarrollo tecnológico.
En Azcapotzalco hay un Bufete Jurídico ubicado en San José No. 6, colonia San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco que ofrece asesoría legal en áreas penal, familiar, laboral y patrimonial, atendiendo cerca de mil casos anuales.
En la unidad Iztapalapa hay una clínica de Acupuntura y Fitoterapia que brinda tratamientos de moxibustión, aplicación de ventosas, vendaje neuromuscular y electroestimulación. Se ubica en Avenida San Rafael Atlixco 186, y con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.
Además, hay una Clínica de Trastornos del Sueño donde se realizan estudios de polisomnografía, electroencefalografía y diversas pruebas clínicas en pacientes con insomnio, apnea del sueño, narcolepsia, parasomnias, entre otros trastornos.
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