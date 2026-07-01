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Atención psicológica, ginecológica, acupuntura y otros servicios gratuitos y de bajo costo que ofrece la UAM

La UAM ofrece servicios de salud física y mental para estudiantes y público en general, conoce todas las opciones gratuitas y de bajo costo que hay.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cuidar la salud física y emocional es fundamental y por ello, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se creó la Oficina de prevención y promoción de la salud (PROPESA) y si quieres acceder a alguno de los servicios que ofrece, te decimos cómo puedes hacerlo.

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¿Qué servicios ofrece PROPESA?

Si eres estudiante de la UAM Xochimilco puedes acceder a los siguientes servicios:

  • Vacunación
  • Papanicolauo
  • Métodos anticonceptivos
  • Consejería de consumo seguro
  • Atención de Salud Mental
  • Atención Ginecológica
  • Atención Consumo problemático de sustancias

Además si necesitas atención psicológica puedes solicitar una cita en los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAMA) del IMSS-Bienestar de forma gratuita y confidencial.

¿Cómo solicitar una consulta?

Para solicitar atención puedes acudir directamente a la Oficina de Prevención y Promoción de la Salud en el Edificio A, primer piso, frente a los elevadores o llamar al teléfono 54837000 extensión 3828 y 4324.

Para una consulta psicológica puedes agendar tu cita en el siguiente enlace o solicitar informes al correo promocionsalud@correo.xoc.uam.mx

¿Qué servicios ofrece la UAM?

La UAM ofrece servicios en los ámbitos de salud, justicia, atención psicológica y desarrollo tecnológico.

En Azcapotzalco hay un Bufete Jurídico ubicado en San José No. 6, colonia San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco que ofrece asesoría legal en áreas penal, familiar, laboral y patrimonial, atendiendo cerca de mil casos anuales.

En la unidad Iztapalapa hay una clínica de Acupuntura y Fitoterapia que brinda tratamientos de moxibustión, aplicación de ventosas, vendaje neuromuscular y electroestimulación. Se ubica en Avenida San Rafael Atlixco 186, y con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.

Además, hay una Clínica de Trastornos del Sueño donde se realizan estudios de polisomnografía, electroencefalografía y diversas pruebas clínicas en pacientes con insomnio, apnea del sueño, narcolepsia, parasomnias, entre otros trastornos.

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