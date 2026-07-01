Atención psicológica, ginecológica, acupuntura y otros servicios gratuitos y de bajo costo que ofrece la UAM

Cuidar la salud física y emocional es fundamental y por ello, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se creó la Oficina de prevención y promoción de la salud (PROPESA) y si quieres acceder a alguno de los servicios que ofrece, te decimos cómo puedes hacerlo.

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¿Qué servicios ofrece PROPESA?

Si eres estudiante de la UAM Xochimilco puedes acceder a los siguientes servicios:

Vacunación

Papanicolauo

Métodos anticonceptivos

Consejería de consumo seguro

Atención de Salud Mental

Atención Ginecológica

Atención Consumo problemático de sustancias

Además si necesitas atención psicológica puedes solicitar una cita en los Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAMA) del IMSS-Bienestar de forma gratuita y confidencial.

¿Cómo solicitar una consulta?

Para solicitar atención puedes acudir directamente a la Oficina de Prevención y Promoción de la Salud en el Edificio A, primer piso, frente a los elevadores o llamar al teléfono 54837000 extensión 3828 y 4324.

Para una consulta psicológica puedes agendar tu cita en el siguiente enlace o solicitar informes al correo promocionsalud@correo.xoc.uam.mx

¿Qué servicios ofrece la UAM?

La UAM ofrece servicios en los ámbitos de salud, justicia, atención psicológica y desarrollo tecnológico.

En Azcapotzalco hay un Bufete Jurídico ubicado en San José No. 6, colonia San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco que ofrece asesoría legal en áreas penal, familiar, laboral y patrimonial, atendiendo cerca de mil casos anuales.

En la unidad Iztapalapa hay una clínica de Acupuntura y Fitoterapia que brinda tratamientos de moxibustión, aplicación de ventosas, vendaje neuromuscular y electroestimulación. Se ubica en Avenida San Rafael Atlixco 186, y con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.

Además, hay una Clínica de Trastornos del Sueño donde se realizan estudios de polisomnografía, electroencefalografía y diversas pruebas clínicas en pacientes con insomnio, apnea del sueño, narcolepsia, parasomnias, entre otros trastornos.

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