Descartan “diarrea explosiva” en hoteles de la Riviera Maya: Esto encontró COFEPRIS tras la alerta de Reino Unido

La COFEPRIS descartó la presencia del parásito Cyclospora Cayetanensis en las muestras sanitarias tomadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, luego de que autoridades de Reino Unido, reportar un incremento de casos de ciclosporiasis, más conocida como “diarrea explosiva”, entre viajeros con antecedentes de estancia en esta región de México.

La Secretaría de Salud informó que, ante la alerta internacional, COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología reforzaron la vigilancia sanitaria en establecimientos turísticos

Tras la vigilancia sanitaria y análisis moleculares en hoteles de la región, #Cofepris informa que las muestras arrojaron resultados negativos al patógeno. 🛡️

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Como parte de la investigación se recolectan 32 muestras de frutas y verduras utilizadas en barras de alimentos, además de 11 muestras de agua de uso humano.

Los análisis fueron realizados mediante métodos moléculas, incluida la PCR en tiempo real, en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de COFEPRIS.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, todas las muestras analizadas resultaron negativas para Cyclospora Cayetanensis.

La investigación también consideró indicadores microbiológicos de contaminación. Los resultados obtenidos en los puntos específicos inspeccionados no encontraron evidencia del parásito.

¿Se descarta riesgo de diarréa explosiva en la Riviera Maya?

Cabe señalar que un resultado negativo en las muestras necesidades no identifica por sí mismo el origen de los casos registrados entre viajeros, por lo que las autoridades mantienen activa una vigilancia epidemiológica y sanitaria.

El Reino Unido mantiene información de salud para viajeros en la que advierte sobre casos de “diarrea explosiva” asociadas con personas que regresaron de México; cabe decir que este parásito puede transmitirse al ingerir alimentos o agua contaminados.

Por ello, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud continúan con las acciones de seguimiento; la pregunta ahora es: ¿Podrían las investigaciones determinar dónde y cómo se originaron los casos de ciclosporiasis vinculados con viajeros de la Riviera maya?

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