Cantidad exacta de aguacate que debes comer si estás a dieta

El aguacate es uno de los muchos aportes que México ha dado al mundo. Esta fruta tiene un sabor exquisito y una consistencia tierna y cremosa que permiten su combinación con cualquier alimento.

Los beneficios del aguacate han cautivado a cocineros y comensales. Y es que, además de grasas saludables, el aguacate también proporciona fibra, folato, potasio, vitamina K, vitamina E y otros nutrientes esenciales, lo que lo convierte en una de las frutas con mayor densidad nutricional.

A pesar de sus beneficios, su aporte de grasas lleva a algunas personas a limitar el aguacate cuando están a dieta y buscan bajar de peso.

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¿Cuánto aguacate puedo comer si estoy a dieta?

En una dieta para perder o cuidar peso, lo ideal es comer medio aguacate al día (unos 50 a 100 gramos). Esta porción aporta grasas buenas y fibra que dan saciedad, sin rebasar tus límites de calorías, de acuerdo con Yor D. Andonova, dietista integrativa psiconeuroinmunóloga y colaboradora de la Organización Mundial del Aguacate.

La pérdida de peso depende principalmente del balance energético y de la sostenibilidad de los hábitos y, aquí, los alimentos que aportan saciedad, como el aguacate, suelen facilitar una mejor adherencia a largo plazo. Lo que habría que adaptar es la cantidad que hay que consumir. Así, a nivel general esta sería entre “¼ y ½ al día — dijo a CuídatePlus.

Su fibra y grasas buenas te ayudan a sentirte lleno por más tiempo.

¿Cómo comer aguacate para bajar de peso?

Úsalo para reemplazar grasas menos sanas, como la mayonesa o la mantequilla. Combínalo con proteínas y verduras en tus comidas.

En el desayuno: Agrega unas rodajas de aguacate sobre un huevo cocido o pan integral.

En la comida: Pon cubos de aguacate en tus ensaladas con hojas verdes y limón.

Como aderezo: Machaca un poco de aguacate para untarlo en lugar de salsas grasosas.

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