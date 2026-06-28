Sarampión rompe la barrera de los 18 mil contagios en México y se sigue propagando

El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa y aunque se implementó un programa intensivo de vacunación, el virus continúa propagándose en México, pues ya se superaron los 18 mil 500 contagios, los cuales se concentran en tres estados del país.

El sarampión afecta sobre todo a los niños y no hay tratamiento específico, pues se combate síntoma por síntoma. Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y causar complicaciones graves.

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¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

En México hay 18 mil 524 casos de sarampión confirmados acumulados desde el 1 de enero de 2025 hasta el 26 de junio de 2026. Asimismo se han reportado 43 muertes acumuladas en el periodo 2025-2026.

El grupo de edad con el mayor número de contagios es de 1 a 4 años (2 mil 439 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (2 mil 160 casos) y el de 25 a 29 años (2 mil 119 casos).

¿Qué estados concentran el mayor número de contagios de sarampión?

Jalisco: 6 mil 544 contagios

Ciudad de México: 594 contagios

Chiapas: 840 contagios

Durango: 496 contagios

Sonora: 366 contagios

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

🚨 El #Sarampión se transmite con mucha facilidad y afecta sobre todo a quienes no cuentan con su esquema de vacunación completo.

Prevenir está en tus manos, ¡Vacúnate!💉#GuerreroContraElSarampión pic.twitter.com/jkv45ppslM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) June 28, 2026

¿Cómo se previene el sarampión?

El sarampión se puede prevenir con la vacuna triple viral (SRP) o la vacuna doble viral (SR). La primera se aplica durante la infancia como parte del esquema básico y la segunda a los adolescentes y adultos.

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