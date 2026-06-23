La epidemia del Ébola se sigue expandiendo en la República Democrática del Congo y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes menores 18 años corren riesgo de contraer el virus.

Estos menores de edad representan el 54% de la población del Congo en 31 zonas sanitarias afectadas y están en peligro por la falta de protección social y los efectos que tiene la enfermedad en el organismo.

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¿Por qué los menores de edad tienen más riesgo de contraer Ébola?

De acuerdo con la organización, los niños, niñas y adolescentes con casos confirmados de Ébola tienen casi el doble de probabilidades de morir que los adultos, a pesar de que la capacidad de pruebas ha mejorado.

Aproximadamente el 15% de los casos confirmados de Ébola y más de las 25% de las muertes confirmadas en el este de dicho país son menores de edad.

¿Cuáles son las regiones más afectadas del Ébola?

La provincia de Ituri, sobre todo las zonas de Mongbwalu, Rwampara y Bunia, es el epicentro, pero también hay casos en Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Debido al brote, en Ituri hay muchos niños que ya quedaron huérfanos y muchos de ellos padecen desnutrición crónica y no tiene vacunas contra la difteria, el tétenos y la tos ferina.

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