Cómo sacar cita en la Clínica de Salud Menstrual de la UNAM

El Centro Médico Universitario (CMU) de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) inauguró la primera Clínica Integral de Salud Menstrual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se tratarán los problemas de salud que sufren las mujeres durante la edad reproductiva.

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¿Cómo sacar cita en la Clínica Integral de Salud Menstrual?

El titular de la DGAS, Gustavo Olaiz Fernández indicó que esta Clínica es importante porque el 70% del alumnado en la UNAM son mujeres y la dismenorrea es un problema de salud pública de gran relevancia.

Así que si presentas dismenorrea, dolor pélvico crónico, sangrado abundante, fatiga extrema o desmayos, náuseas, vómitos, mareos o dolor que interfiere en tus actividades diarias puedes solicitar una preconsulta en el consultorio 14 del CMU de lunes a viernes de las 08:00 a las 20:00 horas.

Dismenorrea, una de los problemas de salud más frecuentes en mujeres

De acuerdo con la coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Norma Blazquez Graf durante mucho tiempo la menstruación ha estado rodeada de silencios, prejuicios, desinformación y estigma y se normalizó el dolor y malestar.

Más de la mitad de mujeres en el mundo sufre de dolor crónico durante su menstruación y esto puede afectar la vida académica, emocional y social de las universitarias.

Por ello, en esta clínica se busca escuchar, atender e investigar y romper el silencio pues menstruar no debe ser una limitante . En la clínica las mujeres serán atendidas por profesionales en medicina, enfermería, nutrición, psicología, terapia física, rehabilitación y trabajo social.

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