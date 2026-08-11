El kéfir es un alimento que se ha popularizado entre quienes buscan mejorar su alimentación y adoptar hábitos saludables y aunque contiene microorganismos vivos que favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal no todas las propiedades que se le atribuyen han sido comprobadas, así que si estás pensando en empezar a consumirlo aquí te contamos todo sobre esta bebida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es y cómo se obtiene el kéfir?

La maestra Mariana Valdés Moreno, jefa de la Carrera de Nutriología de la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el kéfir se obtiene mediante la fermentación de la leche con gránulos, una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras.

Los gránulos se forman por una matriz de polisacáridos y proteínas que albergan diversos microorganismos como Lactococcus y Saccharomyces. Tiene un sabor más ácido que el yogur, es mas espeso y a veces presenta una ligera efervescencia.

Beneficios del kéfir según la ciencia

De acuerdo con investigaciones, el consumo del kéfir puede tener los siguientes efectos:

Favorece el equilibrio de la microbiota intestinal

Mejora la salud gastrointestinal

Contribuye a regular el tránsito intestinal

Promueve una mayor integridad de la barrera intestinal

Favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta

Modula procesos inflamatorios relacionados con el sistema inmunitario

Es un alimento que aporta calcio y para algunas personas intolerantes a la lactosa puede ser una buena alternativa.

Se dice que favorece el sistema inmune pero no se ha encontrado evidencia científica que compruebe que su consumo tenga una repercusión concluyente. Tampoco se ha demostrado que prevenga o trate las enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánto kéfir se debe consumir?

Es importante señalar que no existe una cantidad universal recomendada para consumir el kéfir pero algunos ensayos clínicos sugieren entre 180 y 250 mililitros al día. Además los especialistas recomiendan agregarlo a la dieta de forma gradual pues en algunas personas puede causar gases, distensión abdominal o molestias digestivas.

Finalmente la maestra Mariana Valdés indicó que aunque puede utilizarse como parte de la alimentación y contribuye a la microbiota intestinal, el kéfir no cura enfermedades y es necesario tener una alimentación rica en fibra para que la microbiota intestinal pueda mantenerse diversa y funcional.

Kéfir, ¿“producto milagro”? #ExpertaUNAM distingue sus beneficios que cuentan con evidencia científica de los que aún permanecen en estudio > https://t.co/XmyzRUK1nk pic.twitter.com/TgvfmI48fR — UNAM (@UNAM_MX) August 9, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.