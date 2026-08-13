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CDC emite recomendaciones para evitar la infección por la bacteria come carne

La bacteria come carne ha causado varias muertes y para que los contagios no sigan aumentando, las autoridades emitieron algunas recomendaciones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Este verano existe una alerta sanitaria en el Golfo de México debido a que se han detectado casos de la bacteria vibrio vulnificus conocida popularmete como come carne y se han reportado muertes, y para que tomes previsiones, te decimos cómo puedes evitar esta infección.

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¿Cómo evitar contagiarse de la bacteria come carne?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) los vibrios son bacterias que provocan una infección que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo.

Debido a que la mayoría de personas contraen la infección a través de la comida o por la piel se recomienda:

  • Evitar consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras
  • Lávate las manos con agua y jabón después de manipular mariscos crudos
  • Si estas en la costa y tienes una herida no dejes que esta tenga contacto con el agua
  • Lava tus heridas con agua y jabón después de estar en contacto con aguas costeras
  • En caso de mayor riesgos de infección utilizar ropa y calzado que protejan la piel

Las bacterias Vibrio se encuentran de forma natural en aguas costeras y pueden concentrarse en mariscos junto con otros gérmenes que pueden causar enfermedades.

¿Cómo cocinar mariscos para evitar infecciones?

También se emitieron algunos consejos para cocinar mariscos:

  • Desechar mariscos con la concha abierta antes de cocinarlo
  • Hervir las conchas hasta que se abren y dejarlas 5 minutos mas
  • Agregarlo a una vaporera y cocinar entre 4 y 9 minutos

En el caso de las ostras sin concha:

  • Hervir durante al menos 3 minutos
  • Freír en aceite durante 3 minutos a 190°C
  • Asar a la parrilla a 7,5 cm del calor durante 3 minutos
  • Hornear a 232°C durante 10 minutos

En el caso de los peces se recomienda cocinarlos hasta alcanzar los 63°C o hasta que se separe fácilmente con un tenedor.

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