Durante la temporada de lluvias aumentan algunas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y transmitidas por mosquitos y por ello la Secretaría de Salud compartió algunas recomendaciones para prevenirlas y evitar complicaciones.

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Enfermedades más comunes en temporada de lluvias

Las enfermedades más comunes en esta temporada son:

Gastrointestinales: Diarrea, cólera, hepatitis A, tifoidea, salmonelosis, gastroenteritis, rotavirus.

Respiratorias: Influenza, gripe, resfriado, COVID, neumonía, bronquitis.

Vectores: Dengue, paludismo, zika y chikungunya.

¿Cómo prevenir estas enfermedades?

Para prevenir estas enfermedades, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones.

En el caso de los problemas gastrointestinales es importante:

Lavar, desinfectar y cocinar bien los alimentos

Toma agua embotellada o filtrada

Lava tus manos antes de ingerir alimentos y después de ir al baño

Elimina adecuadamente los desechos y basura

Para protegerte de las enfermedades respiratorias debes:

Hidratarte constantemente

Consume alimentos ricos en vitamina C

Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente

Cubre nariz y boca al toser y estornudar

Si quieres evitar las enfermedades por vectores:

Viste ropa clara de manga larga y pantalones

Utiliza pabellones y mosquiteros

Usa repelente

Evita acumular agua de lluvia

¿Qué vacunas me debo poner?

Las vacunas esenciales que te protegerán durante la temporada de lluvias y frío son la influenza estacional, COVID, neumococo y tétanos. Todos estos biológicos son gratuitos y se aplicar en el IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud.

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