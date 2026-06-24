Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Calles cerradas y alternativas en CDMX por el partido México vs Chequia
/Salud/Nota

Enfermedades comunes en temporada de lluvias; ¿qué vacunas me debo poner?

Durante la temporada de lluvias es importante extremar precauciones ya que existen varias enfermedades que pueden dañar nuestra salud, te decimos cómo prevenirlas.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Durante la temporada de lluvias aumentan algunas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y transmitidas por mosquitos y por ello la Secretaría de Salud compartió algunas recomendaciones para prevenirlas y evitar complicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Enfermedades más comunes en temporada de lluvias

Las enfermedades más comunes en esta temporada son:

  • Gastrointestinales: Diarrea, cólera, hepatitis A, tifoidea, salmonelosis, gastroenteritis, rotavirus.
  • Respiratorias: Influenza, gripe, resfriado, COVID, neumonía, bronquitis.
  • Vectores: Dengue, paludismo, zika y chikungunya.

¿Cómo prevenir estas enfermedades?

Para prevenir estas enfermedades, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones.

En el caso de los problemas gastrointestinales es importante:

  • Lavar, desinfectar y cocinar bien los alimentos
  • Toma agua embotellada o filtrada
  • Lava tus manos antes de ingerir alimentos y después de ir al baño
  • Elimina adecuadamente los desechos y basura

Para protegerte de las enfermedades respiratorias debes:

  • Hidratarte constantemente
  • Consume alimentos ricos en vitamina C
  • Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente
  • Cubre nariz y boca al toser y estornudar

Si quieres evitar las enfermedades por vectores:

  • Viste ropa clara de manga larga y pantalones
  • Utiliza pabellones y mosquiteros
  • Usa repelente
  • Evita acumular agua de lluvia

¿Qué vacunas me debo poner?

Las vacunas esenciales que te protegerán durante la temporada de lluvias y frío son la influenza estacional, COVID, neumococo y tétanos. Todos estos biológicos son gratuitos y se aplicar en el IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO