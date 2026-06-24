Durante la temporada de lluvias aumentan algunas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y transmitidas por mosquitos y por ello la Secretaría de Salud compartió algunas recomendaciones para prevenirlas y evitar complicaciones.
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Enfermedades más comunes en temporada de lluvias
Las enfermedades más comunes en esta temporada son:
- Gastrointestinales: Diarrea, cólera, hepatitis A, tifoidea, salmonelosis, gastroenteritis, rotavirus.
- Respiratorias: Influenza, gripe, resfriado, COVID, neumonía, bronquitis.
- Vectores: Dengue, paludismo, zika y chikungunya.
¿Cómo prevenir estas enfermedades?
Para prevenir estas enfermedades, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones.
En el caso de los problemas gastrointestinales es importante:
- Lavar, desinfectar y cocinar bien los alimentos
- Toma agua embotellada o filtrada
- Lava tus manos antes de ingerir alimentos y después de ir al baño
- Elimina adecuadamente los desechos y basura
Para protegerte de las enfermedades respiratorias debes:
- Hidratarte constantemente
- Consume alimentos ricos en vitamina C
- Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente
- Cubre nariz y boca al toser y estornudar
Si quieres evitar las enfermedades por vectores:
- Viste ropa clara de manga larga y pantalones
- Utiliza pabellones y mosquiteros
- Usa repelente
- Evita acumular agua de lluvia
¿Qué vacunas me debo poner?
Las vacunas esenciales que te protegerán durante la temporada de lluvias y frío son la influenza estacional, COVID, neumococo y tétanos. Todos estos biológicos son gratuitos y se aplicar en el IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud.
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