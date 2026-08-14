Aumentan casos de dengue en Baja California Sur

Los casos de dengue siguen aumentando en el territorio nacional, sin embargo, uno de los estados más afectados es Baja California Sur, ya que se ubica en quinta posición, motivo por el cual las autoridades ya comenzaron con protocolos de fumigación.

De acuerdo con el monitoreo epidemiológico dado a conocer por el Gobierno de México, Baja California Sur registra 186 casos confirmados de dengue.

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¿Qué regiones son las más afectadas por el dengue?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Entidad, las zonas más afectadas por el dengue son:

La Paz

Los Cabos

Comondú

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas del dengue son:

Fiebre

Dolor en los ojos

Dolor muscular o dolor en las articulaciones

Náuseas

Vómitos

Sarpullido

Cualquier signo de alarma

Los síntomas tienen una duración de entre 2 y 7 días, y cerca de 1 de cada 20 personas que se enferman presenta dengue grave, que puede causar shock, hemorragia interna y hasta la muerte.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los signos de alarma tras contraer el dengue son: dolor de estómago o sensibilidad en el estómago, sangrado por la nariz y sentirse extremadamente cansado o inquieto.

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