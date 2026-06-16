Con el objetivo de prevenir el VIH entre la comunidad estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece dos tratamientos antirretrovirales.

Los dos tratamientos son muy efectivos para prevenir la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y están a disposición de la comunidad estudiantil y administrativa. Sarahi Romano Aguilar, subdirectora de Atención Médica en Ciudad Universitaria de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), señaló en entrevista que estos tratamientos reducen el riesgo de manera considerable.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué tratamientos contra el VIH ofrece la UNAM?

Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) :Es una pastilla que se toma antes de tener relaciones sexuales sin protección o si tienes múltiples parejas. Reduce la posibilidad de infectarse con hasta un 99%.

Es parte de una estrategia combinada, que incluye el uso de condón, pruebas regulares, atención a infecciones de transmisión sexual, vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Virus de la Hepatitis B (VHB), así como acompañamiento médico.

Profilaxis Post-Exposición (PEP) : Es un tratamiento de emergencia luego de estar en una situación de riesgo de contraer el VIH, como relaciones sexuales sin protección, ruptura de condón o una agresión sexual.

Este tratamiento debe iniciarse en las primeras 72 horas y mantenerse durante 28 días. La pastilla contiene tres principios activos combinados en tres antirretrovirales.

¿En dónde están disponibles estos tratamientos contra el VIH?

Los estudiantes que necesiten estos tratamientos contra el VIH pueden acudir a los siguientes consultorios especializados:

Hospital General de Zona No.8, cercano a Ciudad Universitaria (en Avenida Río Magdalena 289, colonia Tizapán San Ángel.

cercano a Ciudad Universitaria (en Avenida Río Magdalena 289, colonia Tizapán San Ángel. Unidad de Medicina Familiar 94 (Camino Antiguo a San Juan de Aragón 235, colonia Casas Alemán).

(Camino Antiguo a San Juan de Aragón 235, colonia Casas Alemán). Unidad de Medicina Familiar 120 (Calzada Ignacio Zaragoza 1812, colonia Chinampac de Juárez).

Estas dos últimas son vecinas de las facultades de Estudios Superiores (FES) Aragón y Zaragoza.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el tratamiento?

Solo hay un requisito y es presentar la credencial vigente de la UNAM.

El tratamiento será discreto, respetuoso y amigable y la UNAM garantiza una atención libre de estigmas y discriminación en estos consultorios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.