Lee las letras chiquitas; Profeco alerta por engaños en ofertas de mastografías durante octubre

Con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama , diversas clínicas y laboratorios en México ofrecen descuentos en mastografías o estudios gratuitos.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre posibles prácticas de publicidad engañosa que pueden afectar la salud y el bolsillo de los usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cuidado con las ofertas que no incluyen todo el servicio

En redes sociales circulan promociones que anuncian mastografías a precios muy bajos, como 299 pesos, pero al acudir al establecimiento se descubre que este monto solo cubre la toma de imágenes.

💗 En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama arrancamos la quinta jornada de mastografías gratuitas en coordinación con FUCAM. Vamos por 1,200 estudios en 20 puntos de la alcaldía.

Ven y hazte el tuyo, porque un chequeo a tiempo hace la diferencia. 🎀✨ pic.twitter.com/4SqmxiOvEk — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) September 30, 2025

Para recibir la interpretación médica y el informe de resultados, se deben pagar cargos adicionales, que en algunos casos triplican el precio inicial.

Recomendaciones de Profeco para evitar estafas durante el Mes Rosa

Para evitar sorpresas, la Profeco sugiere:



Solicitar el precio total desglosado : antes de pagar, confirma qué incluye el servicio, como interpretación médica, entrega de resultados y consulta de valoración.

: antes de pagar, confirma qué incluye el servicio, como interpretación médica, entrega de resultados y consulta de valoración. Leer términos y condiciones : revisa si el precio promocional depende de la compra de otros estudios o paquetes, o si existen cargos por cancelación.

: revisa si el precio promocional depende de la compra de otros estudios o paquetes, o si existen cargos por cancelación. Verificar la calidad del establecimiento : pregunta por el tipo de equipo (digital o análogo), quién interpreta los resultados y los tiempos de entrega.

: pregunta por el tipo de equipo (digital o análogo), quién interpreta los resultados y los tiempos de entrega. Denunciar irregularidades: si la información es confusa o no se da por escrito, se puede presentar una denuncia por publicidad engañosa ante Profeco denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Mes de la sensibilización del cáncer de mama [VIDEO] Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama o mes rosa, es desde 1983 una valiosa oportunidad para difundir de forma masiva, a solicitud de la Organización Mundial de Salud, mensajes acerca de la importancia de la detección precoz y tratamiento de la enfermedad.

Profeco recuerda que el Mes Rosa es un tema de salud pública

La dependencia enfatiza que la prevención del cáncer de mama no debe estar sujeta a engaños ni a letras chiquitas. Elegir con información clara permite cuidar tanto la salud como el presupuesto.

Es por lo anterior que destaca que este tipo de prácticas incumplen la Ley Federal de Protección al Consumidor , ya que el servicio no se ofrece en los términos anunciados. Por ello, es importante que los usuarios se informen antes de agendar su estudio.

Alternativas confiables para realizar mastografías gratis

Algunos laboratorios y clínicas en México, como Salud Digna, ofrecen mastografías con descuentos oficiales o incluso gratuitas durante octubre, garantizando que el precio anunciado incluya todo el servicio.

No obstante, la alcaldía Coyoacán, el Senado, la Cámara de Diputados o el Instituto de Salud del Estado de México cuentan con campañas este mes para realizar mastografías gratuitas.

Cuidar la salud es prioritario y Profeco recuerda que verificar precios y condiciones antes de agendar cualquier estudio es la mejor manera de prevenir fraudes y sobrecargos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.