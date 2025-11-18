Esta planta usada por nuestros ancestros ayuda con enfermedades del estómago

Muy pronto comenzará la temporada decembrina, caracterizada por las reuniones familiares y fiestas con amigos, donde el consumo de comida y bebidas alcohólicas incrementa, lo cuál puede provocar diversos malestares a la salud. Es de suma importancia aprender a usar la herbolaria contra las dolencias comunes como la del estómago.

No se busca fomentar la automedicación, sino ofrecer una alternativa natural para atender ciertos malestares mediante infusiones o tés preparados con plantas, tal como lo hacían nuestros antepasados.

¿Qué planta es buena para el dolor de estómago?

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que el cirian o cuatecomate es bueno para el dolor de estómago.

"De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 90% de la población mexicana ha optado por alguna de las 4,500 plantas medicinales de México por lo menos una vez en su vida, comenta Roberto Campos Navarro, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y recuerda que nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de flora documentada. La botánica ha sido la medicina más accesible y eficaz para pueblos y comunidades de México", indica la Semarnat.

Esta planta, utilizada en remedios tradicionales, sigue siendo valorada hoy en día por su efectividad para aliviar malestares como indigestión. Gracias a sus compuestos naturales, que actúan sobre el sistema digestivo, proporciona alivio.

Otras lantas como la manzanilla, la yerbabuena, el jengibre, la menta, el hinojo y el regaliz son útiles para aliviar el dolor de estómago debido a sus propiedades antiinflamatorias, carminativas (que calman los gases) y antiespasmódicas.

No obstante, es importante consultar a un médico, ya que el uso inadecuado de plantas medicinales puede ser perjudicial.

En este enlace puedes consultar todos los usos del cirian o cuatecomate.

