¡No te duermas! Un golpe a la cabeza podría provocar la muerte; síntomas de alerta

Sufrir un golpe en la cabeza puede ser mucho más peligroso de lo que te imaginas. No solo es importante tener cuidado cuando te golpeas la cabeza, por ejemplo, en un accidente automovilístico, sino también en una caída, en un balonazo, etcétera.

Los golpes en la cabeza se deben de tomar en serio, pues pueden tener consecuencias serias y, según los expertos, es difícil diagnosticar inicialmente la gravedad de la lesión. Por eso, es importante que pongas mucha atención a las señales de alerta.

¿Cómo saber si mi golpe en la cabeza fue grave?

No todas las personas que sufren un golpe en la cabeza tienen consecuencias graves; sin embargo, sí existen quienes sufren una conmoción cerebral; es decir, lesión cerebral traumática leve que afecta la función cerebral. Algunos de los síntomas de alerta que revelan que una persona ha sufrido una conmoción cerebral son los siguientes:

Dolores de cabeza intenso

Vómitos repetidos

Pérdida de conciencia

Pupilas de distinto tamaño

Debilidad o entumecimiento de un lado del cuerpo

Confusión o desorientación

Amnesia en relación con el evento

Mareos o destellos luminosos

Aunque la mayoría de las personas se recuperan completamente después de una conmoción cerebral, es muy importante recibir atención médica oportuna.

Síntomas de conmoción cerebral en el caso de los niños

Reconocer una conmoción cerebral en los niños puede ser más complicado, por esta razón, si tu hijo o hija sufrió un fuerte golpe en la cabeza, es importante que pongas a atención a los siguientes síntomas:

Apariencia de aturdimiento

Apatía y cansancio fácil

Irritabilidad y mal humor

Pérdida del equilibrio y marcha inestable

Llanto excesivo

Cambios en la alimentación y en los horarios de sueño

Falta de interés en los juguetes favoritos

Vómitos

¿Qué hacer si me doy un golpe en la cabeza?

Debes de buscar atención médica de emergencia si la persona que recibió un fuerte golpe en la cabeza presenta los siguientes síntomas:



Vómitos reiterados o náuseas

Pérdida del conocimiento que dura más de 30 segundos

Dolor de cabeza que empeora con el tiempo

Líquido o sangre que sale de la nariz o de los oídos

Cambios en la vista o en los ojos. Por ejemplo, las pupilas, que son las partes negras de los ojos, pueden estar más grandes de lo normal o tener tamaños diferentes

Un zumbido en los oídos que no desaparece.

Debilidad en los brazos o las piernas

Cambios en el comportamiento

Confusión o desorientación

Habla arrastrada u otros cambios en el habla

¿Cuánto tiempo hay que vigilar un golpe en la cabeza?

De acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic, es muy importante que la persona que sufre un golpe en la cabeza permanezca en observación, pues algunos de los síntomas de alerta aparecen días después de ocurrida la lesión e incluso semanas. Algunos de estos síntomas son:

Problemas de concentración y de memoria

Irritabilidad y otros cambios en la personalidad

Sensibilidad a la luz y al ruido

Dificultad para dormir

Sentirse sensible o deprimido

Cambios en el gusto y el olfato

¿Es peligroso dormir después de sufrir un golpe en la cabeza?

De acuerdo con el sitio especializado Neuro Center, para la medicina, no hay un “sí” o “no” absoluto en cuanto a dormir después de un golpe en la cabeza.

En situaciones de golpes menores, en donde no hay síntomas como pérdida de conciencia, vómitos, dolor de cabeza intenso o cambios en el comportamiento, es seguro descansar y dormir. Sin embargo, en casos más graves es necesario no dormir y buscar atención médica de emergencia de inmediato.

