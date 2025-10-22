¿Te arrancas los pellejos del labio? Existen consecuencias graves a tu salud, física y mental

La dermatofagia, un comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo, consiste en morder, masticar o arrancar la piel propia, y en adn Noticias te hablaremos especialmente de la laceración en los labios. Aunque muchos lo consideran solo un mal hábito, en realidad está vinculado a la ansiedad, el estrés o incluso al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Las personas con este impulso suelen hacerlo de manera inconsciente, buscando alivio momentáneo del nerviosismo. Sin embargo, el resultado son labios agrietados, con heridas visibles, sangrado recurrente e infecciones que afectan tanto la salud física como la autoestima.

Síntomas comunes

Quienes se arrancan los pellejos del labio suelen presentar resequedad constante, costras que no cicatrizan y sensación de ardor. En casos severos, las lesiones se extienden hacia el interior de la boca, dificultando comer o hablar.

Además del dolor físico, existe un componente emocional importante, la vergüenza por el aspecto de los labios provoca aislamiento social y un ciclo de culpa y ansiedad que perpetúa el hábito.

Causas principales: Estrés, impulsividad y ansiedad

El impulso de morder los labios surge de una mezcla de tensión emocional y pérdida momentánea del control. Factores como el estrés laboral, el aburrimiento o la frustración emocional son detonantes frecuentes.

En muchas personas, arrancarse los pellejos del labio funciona como una válvula de escape ante emociones intensas. No obstante, ese alivio es temporal y termina reforzando el patrón compulsivo, dificultando detenerlo sin ayuda profesional.

Tratamiento psicológico: ¿Cómo romper el ciclo?

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es el método más eficaz para tratar la dermatofagia. Este enfoque enseña al paciente a identificar los momentos en que aparece el impulso y reemplazarlo con acciones más saludables, como masticar chicle sin azúcar o aplicar bálsamo labial.

También se emplean técnicas de relajación, respiración y mindfulness para reducir la ansiedad. En casos donde existe TOC o ansiedad generalizada, los especialistas pueden recomendar medicación bajo supervisión médica. La clave es constancia y autoconciencia diaria.

Tratamiento físico: Sanar los labios y prevenir infecciones

Mientras se trabaja en la raíz emocional, el cuidado físico de los labios es esencial. Se recomienda:



Lavar la zona con agua tibia y jabón neutro

Aplicar bálsamos oclusivos (vaselina o manteca de karité)

Evitar lamer los labios, ya que esto agrava la resequedad

Si aparecen signos de infección como pus, fiebre o dolor persistente, debe acudirse al médico para un tratamiento antibiótico. Una buena hidratación, dieta equilibrada y productos sin alcohol ayudan a acelerar la recuperación y evitar recaídas.

