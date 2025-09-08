¿Una tortita? Estos son los mejores quesos de puerco según la Profeco

¿El queso de puerco es malo? Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) no prohíbe el consumo de este alimento, sí recomienda a los consumidores comprar una marca que contenga una cantidad adecuada de proteína.

Este alimento es uno de los ingredientes infaltables en una buena torta, por eso es importante que tomes en cuenta las recomendaciones de la Profeco y le brindes a tu familia una alimentación saludable y de calidad. A continuación, te compartimos cuáles son las mejores marcas de queso de puerco según un estudio de la Profeco.

¿Qué tan sano es el queso de puerco?

El queso de puerco es uno de los productos cárnicos procesados que se consumen mucho en los hogares de las familias mexicanas. Se trata de un ingrediente indispensable en tortas, botanas y algunos guisos, por lo que es importante que consideres la calidad de la marca que estás comprando.

Este embutido está hecho con partes carnosas adiposas y cutáneas del cerdo, principalmente de la cabeza, curadas y picadas en trozos pequeños a las que se les añade sal. Es importante que sepas que este alimento no se considera saludable en altas cantidades, pues aunque contiene proteínas y colágeno, tiene alto contenido de grasa saturada, sodio y aditivos.

La Profeco recomienda el consumo moderado de queso de puerco para evitar riesgos cardiovasculares y problemas de presión arterial.

Las 10 marcas de queso de puerco aprobadas por la Profeco

De acuerdo con un estudio reciente publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco reveló cuáles son las marcas de queso de puerco que cumplen con la calidad sanitaria, el contenido neto declarado, cantidad de sodio ostentada y la cantidad de nitritos que establece la normatividad, la cual debe ser de máximo 156 mg/kg.

Según la Profeco , las marcas de queso de puerco que te conviene llevar a casa son las siguientes:



Alpino : $21 por 100 g

: $21 por 100 g Capistrano: $25 por 100 g

D-KAR : $7 por 100 g

: $7 por 100 g FUD : $27 por 100 g

: $27 por 100 g Galicia: $14 por 100 g

Peñaranda: $76 por 100 g

Salamanca: $11 por 100 g

Tangamanga: $25 por 100 g

¿Cuál es la marca de queso de puerco más barata que FUD y aprobada por la Profeco?

El queso de puerco es uno de los alimentos más económicos que las familias mexicanas pueden incluir en su dieta, de forma moderada. Entre las marcas que resultaron bien calificadas por el estudio de Profeco , se encuentra una que es mucho más económica que la marca FUD y que cumple con los requerimientos de calidad.

La marca D-KAR tiene un costo de $7 por 100 gramos de queso de puerco, por lo que no afecta el bolsillo de los mexicanos.

Recomendaciones de la Profeco antes de comprar queso de puerco

Antes de comprar queso de puerco, la Profeco recomienda a los consumidores verificar la etiqueta, la fecha de caducidad, el contenido de grasas saturadas y de sodio, así como, revisar el etiquetado frontal.

