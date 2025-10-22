Alertan por alto contenido de plomo en proteínas en polvo

La proteína en polvo se ha convertido en un suplemento muy popular para ganar masa muscular; sin embargo, un estudio reveló que el abuso en este producto puede ser dañino debido a que contienen grandes cantidades de plomo.

Estudio revela que proteínas en polvo contienen plomo

De acuerdo con una investigación de Consumer Reports se analisaron 23 batidos y polvos proteicos y la mayoría mostró un alto contenido de plomo.

Los de origen vegetal presentaron niveles elevados con raciones que superaban entre 12 y 15 veces el nivel de plomo que se considera seguro. En casos más extremos se detectaron entre 6 y 8 microgramos de plomo por ración.

Algunas marcas destacan por contar con certificaciones de seguridad de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) como prueba de pureza pero Consumer Reports advierte que la NSF permite 10 microgramos de plomo al día, es decir 20 veces el límite de CR de 0.5 microgramos que sugiere la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California.

Recomendaciones para los consumidores de proteína en polvo

Los expertos recomiendan elegir proteínas de origen lácteo o animal. En caso de que no quieran dejarlos por completo, lo más recomendable es consumirlos de manera esporádica y optar por opciones orgánicas que suelen tener menos metales pesados.

¿Cómo daña el plomo a la salud?

El plomo es un elemento tóxico que se encuentra en todo nuestro planeta pero no aporta ningún beneficio al cuerpo humano. Los efectos que produce suelen pasar desapercibidos o son confundidos con otras enfermedades.

Algunos de los síntomas son:

Anemia

Asma

Cansancio

Cólico abdominal

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Vómito

Al entrar a nuestro cuerpo obstruye los procesos metabólicos y daña los órganos u sistemas del cuerpo. Se va acumulando en el cuerpo y puede ir generando más complicaciones como:

Enfermedades del corazón

Daño a los riñones

Bajo sistema inmunológico

Falta de concentración, atención y memoria

Alteración en la capacidad de autocontrolarse

