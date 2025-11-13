Alerta por brote de fiebre hemorrágica viral, estos son los síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que un misterioso brote de fiebre hemorrágica viral se registró en la región sur de Etiopía y los contagios se han propagado a tal nivel que ya personal médico presentan también los síntomas.

A traves de un breve comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que se está trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud de Etiopía, así como las autoridades sanitarias regionales para dar respuesta a este brote sospechoso de fiebre hemorrágica viral. De acuerdo con los primeros reportes, ocho personas, entre ellas médicos y profesionales de la salud se han contagiado.

.@WHO is working closely with #Ethiopia’s @FMoHealth, the Ethiopia Public Health Institute and regional health authorities as part of the rapid response to a suspected outbreak of a viral haemorrhagic fever (VHF) in the Southern Ethiopian Region.



8 people, including health… pic.twitter.com/7QtMnKw3dH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 13, 2025

¿Cómo atenderá la OMS este brote?

Para atender la situación, la OMS desplegó expertos en las localidades afectadas, junto con medicamentos y materiales, así como equipos de protección individual para los trabajadores sanitarios. La organización señaló que también prestará apoyo para rastrear contactos en las comunidades afectadas.

¿Qué es la fiebre hemorrágica viral?

La fiebre hemorrágica viral es un síndrome multisistémico que afecta a los órganos del cuerpo, poniendo en riesgo la vida. Daña las paredes de los pequeños vasos sanguíneos y evita que la sangre se coagule.

Algunos ejemplos de fiebres hemorrágicas virales son:

Crimean-Congo

Dengue

Ébola

Hantavirus

Lassa

Marburgo

Fiebre amarilla

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre hemorrágica?

Los principales síntomas de las fiebres hemorrágicas son:

Fiebre

Cansancio, debilidad o malestar

Dolores de articulaciones, músculos o huesos

Náuseas y vómitos

Diarrea

Sangrado debajo de la piel, dentro del cuerpo o en la boca, los ojos y los oídos

Problemas del sistema nervioso

Estado de coma

Confusión mental y no estar consciente de la situación, lo que se conoce como delirio.

Insuficiencia renal.

Problemas para respirar, lo que se conoce como insuficiencia respiratoria.

Insuficiencia hepática

