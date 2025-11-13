Alerta por brote de fiebre hemorrágica viral, estos son los síntomas
La OMS enviará expertos en las localidades afectadas, junto con medicamentos y materiales para evitar más contagios; personal médico ya está infectado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que un misterioso brote de fiebre hemorrágica viral se registró en la región sur de Etiopía y los contagios se han propagado a tal nivel que ya personal médico presentan también los síntomas.
A traves de un breve comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que se está trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud de Etiopía, así como las autoridades sanitarias regionales para dar respuesta a este brote sospechoso de fiebre hemorrágica viral. De acuerdo con los primeros reportes, ocho personas, entre ellas médicos y profesionales de la salud se han contagiado.
.@WHO is working closely with #Ethiopia’s @FMoHealth, the Ethiopia Public Health Institute and regional health authorities as part of the rapid response to a suspected outbreak of a viral haemorrhagic fever (VHF) in the Southern Ethiopian Region.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 13, 2025
8 people, including health… pic.twitter.com/7QtMnKw3dH
¿Cómo atenderá la OMS este brote?
Para atender la situación, la OMS desplegó expertos en las localidades afectadas, junto con medicamentos y materiales, así como equipos de protección individual para los trabajadores sanitarios. La organización señaló que también prestará apoyo para rastrear contactos en las comunidades afectadas.
¿Qué es la fiebre hemorrágica viral?
La fiebre hemorrágica viral es un síndrome multisistémico que afecta a los órganos del cuerpo, poniendo en riesgo la vida. Daña las paredes de los pequeños vasos sanguíneos y evita que la sangre se coagule.
Algunos ejemplos de fiebres hemorrágicas virales son:
- Crimean-Congo
- Dengue
- Ébola
- Hantavirus
- Lassa
- Marburgo
- Fiebre amarilla
¿Cuáles son los síntomas de la fiebre hemorrágica?
Los principales síntomas de las fiebres hemorrágicas son:
- Fiebre
- Cansancio, debilidad o malestar
- Dolores de articulaciones, músculos o huesos
- Náuseas y vómitos
- Diarrea
- Sangrado debajo de la piel, dentro del cuerpo o en la boca, los ojos y los oídos
- Problemas del sistema nervioso
- Estado de coma
- Confusión mental y no estar consciente de la situación, lo que se conoce como delirio.
- Insuficiencia renal.
- Problemas para respirar, lo que se conoce como insuficiencia respiratoria.
- Insuficiencia hepática
