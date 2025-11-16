Varicela se propaga en México, estos son los estados con más contagios

La varicela es una enfermedad muy contagiosa que se expande en México año con año y este 2025 no es la excepción pues actualmente se registran mil 213 casos.

En lo que va del 2025 se han registrado 50 mil contagios, por lo que algunos gobiernos ya hicieron un llamado a vacunarse y proteger sobre todo a las personas vulnerables.

¿Cuáles son los estados que más contagios registra?

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia , perteneciente a la Secretaría de Salud, los estados que más casos presentan en la última semana son:

Baja California: 44

Coahuila:31

Chihuahua: 45

Ciudad de México: 89

Guanajuato: 44

Jalisco: 118

Estado de México: 156

Nuevo León: 80

Veracruz: 83

¿Qué es la varicela?

La varicela es una enfermedad causada por el virus varicela-zoster (tipo de herpes), que se contrae al tocar el líquido de las ampollas de la persona contagiada, o bien, a través de su saliva y flujos nasales. Es común en la niñez y adolescencia.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio

Debilidad

Erupciones en forma de ampollas que se secan formando un costra



¿Qué tan probable es contagiarse por segunda ocasión?

El periodo de mayor contagio va de uno a 2 días antes de que aparezcan las ampollas hasta que se forman las costras. La mayoría de las personas solo contrae varicela una vez en su vida, pero el virus permanece en el organismo después de la infección inicial y pue regresar en años posteriores en forma de herpes zoster si el sistema inmunológico está muy debilitado.

