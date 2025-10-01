Lucha contra el cáncer de mama; lugares para hacerse mastografías gratis en CDMX y Edomex

Octubre es reconocido como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama , tanto instituciones públicas como privadas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) han puesto en marcha campañas para fomentar la detección temprana.

Este 2025, alcaldías, hospitales y organizaciones ofrecen mastografías gratuitas o a bajo costo.

💗 En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama arrancamos la quinta jornada de mastografías gratuitas en coordinación con FUCAM. Vamos por 1,200 estudios en 20 puntos de la alcaldía.

Ven y hazte el tuyo, porque un chequeo a tiempo hace la diferencia. 🎀✨ pic.twitter.com/4SqmxiOvEk — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) September 30, 2025

Mastografías gratis en Coyoacán

La alcaldía Coyoacán anunció que, como parte del programa Acción Social, Coyoacán contigo en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama, se realizarán mil 200 estudios gratuitos durante octubre.

Requisitos



Tener 40 años o más

Presentar identificación oficial , comprobante de domicilio y CURP

, y Acudir sin desodorante, perfume, crema ni talco

Haber pasado al menos un año desde la última mastografía

Sedes y fechas destacadas



3 de octubre – Escuela Primaria Ideario de Juárez

– Escuela Primaria Ideario de Juárez 6 de octubre – CDC Adolfo Ruiz Cortines

– CDC Adolfo Ruiz Cortines 7 de octubre – Pueblo de la Candelaria

– Pueblo de la Candelaria 16 de octubre – Ajusco III

– Ajusco III 23 de octubre – Ajusco

– Ajusco 28 de octubre – Secundaria 188 en Santo Domingo

Otras opciones en la CDMX

Senado de la República : el senador Pepe Cruz invitó a realizarse mastografías en las instalaciones del Senado. Para agendar cita se debe llamar al 5551302200 ext. 6342 , proporcionando nombre completo, CURP y teléfono .

: el senador Pepe Cruz invitó a realizarse mastografías en las instalaciones del Senado. Para , proporcionando . Cámara de Diputados: el 16 de octubre se llevará a cabo la Feria de la Salud en San Lázaro, donde se podrán programar mastografías y acceder a otros servicios médicos.

Mastografías en el Estado de México

En el Edomex, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) cuenta con unidades móviles que recorren municipios como Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Estos servicios son gratuitos para mujeres mayores de 40 años, con citas que pueden solicitarse directamente en los Centros de Salud.

Además, Salud Digna ofrece mastografías a bajo costo durante octubre, con precios especiales al solicitar cita en línea. Esta opción es válida tanto en la CDMX como en municipios mexiquenses como Tlalnepantla, Metepec y Naucalpan.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. La detección oportuna a través de la mastografía permite identificar la enfermedad en etapas tempranas, aumentando significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso.

En este Mes Rosa, tanto la CDMX como el Edomex ofrecen múltiples alternativas para acceder a este estudio vital.

