¿Estás buscando un método para limpiar el hígado graso de forma fácil y rápida? Hoy en día este problema se ha vuelto muy común, debido a la alimentación poco saludable y los malos hábitos de la población.

Esta acumulación de grasa en el hígado, también conocida como hígado graso o esteatosis hepática, es una condición silenciosa pero cada vez más común que puede complicar seriamente la salud si no se atiende a tiempo. Por eso, en adnNoticias te compartimos un método efectivo para desintoxicar el hígado recomendado por expertos de Harvard.

¿Qué es el hígado graso?

El hígado graso o esteatosis hepática se define como un aumento anormal de los depósitos de grasa en el hígado. Se trata de una enfermedad hepática que muchas veces no presenta síntomas al inicio, lo que hace que pase desapercibida hasta que los daños comienzan a acumularse.

Existen dos grandes tipos: el hígado graso alcohólico, causado por consumo excesivo de alcohol, y el hígado graso no alcohólico, vinculado a sobrepeso, sedentarismo, resistencia a la insulina o malos hábitos alimenticios.

🔬 #HígadoGraso No Alcohólico.



📌 1 de cada 3 personas en el mundo tiene hígado graso no alcohólico (#NAFLD), una condición asociada con #obesidad y resistencia a la insulina.



Puede ser silenciosa o progresar a fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepático.



⚠️ Factor causal:… pic.twitter.com/gcOVDTTRWR — Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) (@sepdigestiva) March 4, 2025

La ciencia revela cómo puedes limpiar el hígado graso

Estudios científicos del Dr. Saurabh Sethi, experto en hígado de la Universidad de Harvard, demuestran que cambiar el estilo de vida puede frenar e incluso revertir la acumulación de grasa hepática . Por ejemplo, una dieta rica en vegetales, frutas, granos enteros y pescados contribuye a reducir los depósitos grasos en el hígado.

La investigación también encontró que una “dieta mediterránea verde”, con mayor proporción de vegetales de hoja, té verde y legumbres, redujo la grasa hepática más que otras dietas saludables en un estudio hecho por Harvard.

Además, se ha comprobado que el ejercicio, junto con la pérdida progresiva de peso, mejora la función hepática y reduce la grasa acumulada. Por supuesto, el control del consumo de alcohol y de grasas saturadas también es clave para aliviar la carga hepática.

Este es el método propuesto por Harvard para limpiar el hígado graso

El método promovido por Harvard, a través del especialista Saurabh Sethi, se basa en tres pilares:

Alimentación equilibrada

Asimismo, el experto de Harvard no recomienda usar las dietas Keto, que suelen reducir drásticamente el consumo de carbohidratos; en cambio, sugiere una dieta que priorice alimentos como frutas, verduras, granos enteros, pescado, aceite de oliva. También sugiere limitar grasas saturadas, azúcares procesados y alimentos ultraprocesados. Los alimentos que sugiere incluir en la dieta son los siguientes:

Café: Aunque no lo creas, estudios demuestran que el café ayuda a acumulación de grasa hepática . Puedes consumir dos tazas al día.

. Puedes consumir dos tazas al día. Vitamina E: Este antioxidante es eficaz para acumulación de grasa hepática y combatir la fibrosis hepática.

y combatir la fibrosis hepática. Vitamina D: La falta de vitamina D aumenta el riesgo de hígado graso

Dieta Mediterránea: Eacumulación de grasa hepática, lo que la hace ideal para combatir el hígado graso.

Pérdida gradual de peso

Una pérdida de aproximadamente 0.5 a 1 kg por semana, hasta lograr una reducción del 7 % a 10 % del peso corporal, puede disminuir la grasa hepática e inflamación.

Actividad física regular y evitar el alcohol

Realizar ejercicio moderado de forma regular y evitar el consumo o reducirlo al mínimo, para que el hígado tenga espacio para recuperarse.

Cambios sostenibles en el estilo de vida

Este enfoque integral y realista, más que módicas “detox milagrosa” es lo que Harvard propone para que el órgano recupere funcionalidad y tú mejores tu calidad de vida.

Ahora que ya conoces el secreto para eliminar el hígado graso de forma efectiva, sigue los consejos de la ciencia para desintoxicar tu organismo y mantener una mejor calidad de vida.