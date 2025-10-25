Pruebas de glucosa, vacunación, revisiones dentales y talleres gratis en el Festival de Cuidados 2025

Si quieres realizarte pruebas de glucosa, presión o ponerte alguna vacuna, esta es tu oportunidad pues se llevará a cabo el Festival de Cuidados 2025 en la CDMX organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Festival de Cuidados 2025 en CDMX

El evento tiene como objetivo promover el cuidado de la salud, habrá más de 30 actividades gratuitas como yoga, bordado y boxeo, pláticas sobre autocuidado, desarrollo urbano, convivencia y servicios de salud como pruebas de glucosa, presión y exámenes dentales.

Los asistentes también podrán participar en mesas de diálogo sobre temas como masculinidades, seguridad en la ciudad y la relación entre la salud emocional y el cuidado del medio ambiente.

Actividades del Festival de Cuidados 2025

Actividades físicas como bordado, boxeo y yoga al aire libre

Charlas sobre autocuidado , salud emocional y convivencia

Servicios de exámenes de glucosa, presión arterial, revisiones dentales y aplicación de vacunas

Mesas de diálogo sobre los siguientes temas:



¿Por qué cuidarnos en la escuela?

Masculinidades y el cuidado de mí mismo

Conocer, cuidar y disfrutar mi cuerpo y mis emociones

Al aire libre: cuidar la naturaleza para cuidar mi salud emocional

Violencias vs. convivencias

¿Ciudades libres y seguras? Transporte, movilidad y vivienda

¿Cuándo y dónde será el festival?

El Festival de Cuidados 2025 se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Centro Cultural Los Pinos en los Salones Adolfo López Mateos y Manuel Ávila Camacho de las 10:30 a las 18:00 horas.

Existen tres formas para llegar al Centro Cultural Los Pinos :

Metro: la estación más cercana es Constituyentes de la Línea 7, al salir del Metro deberás caminar al norte hacia la avenida Molino del Rey y cruzar la intersección de la Avenida Constituyentes para llegar a las rejas verdes de Los Pinos.

Metrobús: la estación más cercana es Parque Lira de la Línea 2, al salir deberás dirigirte hacia Parque Lira y caminar 650 metros hasta encontrar la reja de entrada.

También puedes llegar en auto y hay estacionamiento de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas, aunque el cupo es limitado.

Obesidad infantil está desencadenando nuevas enfermedades [VIDEO] Los datos de la obesidad infantil son alarmantes, actualmente los especialistas aseguran que esta problemática está desencadenando más enfermedades.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.