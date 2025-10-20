La hipertensión es silenciosa y afecta a millones de mexicanos; estos son los síntomas y cómo prevenirla
En México se registran cerca de 50 mil muertes a causa de la hipertensión de manera anual, es una enfermedad silenciosa, pero que se puede prevenir.
En México, la hipertensión es una de las causas más comunes de muerte, ya que cada año ocasiona aproximadamente 50 mil fallecimientos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, pues se estima que en México más de 30 millones de personas la padecen, es decir una de cuatro, y el 46% lo desconoce por completo.
En Querétaro más del 26% de la población padece obesidad e hipertensión
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Qué es la hipertensión arterial?
La Secretaría de Salud define a la hipertensión arterial como el aumento de la presión de la sangre en las arterias principalmente por las siguientes condiciones físicas:
- Obesidad
- Diabetes
- Consumo de tabaco
- Sedentarismo
- Ingesta de alcohol en exceso
- Alimentación inadecuada
- Colesterol elevado
- Condición genética
- Uso de tipo esteroideo
- Uso excesivo de anticonceptivos
¿La hipertensión está vinculada a la demencia? Esto dice la medicina
Un nuevo meta-estudio reveló el vínculo que existe en los pacientes no tratados con hipertensión y las enfermedades relacionadas con la demencia.
¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial?
La hipertensión no suele provocar síntomas en las etapas iniciales, es por ello que cuando las personas logran detectar que padecen hipertensión arterial ya es cuando tienen una enfermedad aguda.
Los síntomas son los siguientes:
- Dolor de cabeza
- Zumbido en el oído
- Sensación de ver luces
- Náuseas
- Vómito
- Sangrado nasal recurrente
- Palpitaciones
- Cansancio (etapa aguda)
- Confusión (etapa aguda)
- Ansiedad (etapa aguda)
- Dolor torácico (etapa aguda)
- Temblores musculares (etapa aguda)
¿Cómo se puede prevenir la hipertensión?
La hipertensión sí se puede prevenir a través de un estilo de vida saludable, por ejemplo limitarse en la cantidad de sal y aumentar la cantidad de potasio en la dieta, según los especialistas.
En caso de que se tenga presión arterial alta, los pacientes pueden evitar que la enfermedad se complique a través de un tratamiento médico.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.