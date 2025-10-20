La hipertensión es silenciosa y afecta a millones de mexicanos; estos son los síntomas y cómo prevenirla

En México, la hipertensión es una de las causas más comunes de muerte, ya que cada año ocasiona aproximadamente 50 mil fallecimientos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, pues se estima que en México más de 30 millones de personas la padecen, es decir una de cuatro, y el 46% lo desconoce por completo.

En Querétaro más del 26% de la población padece obesidad e hipertensión [VIDEO] Especialistas recomiendan cambiar hábitos alimenticos para evitar la obesidad y otras enfermedades como la hipertensión.

¿Qué es la hipertensión arterial?

La Secretaría de Salud define a la hipertensión arterial como el aumento de la presión de la sangre en las arterias principalmente por las siguientes condiciones físicas:

Obesidad

Diabetes

Consumo de tabaco

Sedentarismo

Ingesta de alcohol en exceso

Alimentación inadecuada

Colesterol elevado

Condición genética

Uso de tipo esteroideo

Uso excesivo de anticonceptivos



¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial?

La hipertensión no suele provocar síntomas en las etapas iniciales, es por ello que cuando las personas logran detectar que padecen hipertensión arterial ya es cuando tienen una enfermedad aguda.

Los síntomas son los siguientes:

Dolor de cabeza

Zumbido en el oído

Sensación de ver luces

Náuseas

Vómito

Sangrado nasal recurrente

Palpitaciones

Cansancio (etapa aguda)

Confusión (etapa aguda)

Ansiedad (etapa aguda)

Dolor torácico (etapa aguda)

Temblores musculares (etapa aguda)

¿Cómo se puede prevenir la hipertensión?

La hipertensión sí se puede prevenir a través de un estilo de vida saludable, por ejemplo limitarse en la cantidad de sal y aumentar la cantidad de potasio en la dieta, según los especialistas.

En caso de que se tenga presión arterial alta, los pacientes pueden evitar que la enfermedad se complique a través de un tratamiento médico.

