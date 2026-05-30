Felipe Calderón y Vicente Fox respaldan a Maru Campos tras el juicio político pedido por Morena

Bajo la consigna “Yo con Maru”, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se concentró en la Expo Chihuahua para respaldar a la gobernadora ante la solicitud de juicio político impulsada por diputados oficialistas de Morena.

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Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron sobre la “demolición de la democracia” en México y aseguraron que castigar a Maru Campos por combatir el narcotráfico, mientras se protege a gobernadores como Rubén Rocha Moya, acusados de colusión, es propio de un Estado autoritario.

“Lo que México exige son más Marus Campos y menos Rocha Moyas”, — sentenció Felipe Calderón.

Por su parte, Jorge Romero —dirigente nacional panista—, acusó una persecución política desde el Ejecutivo Federal y exigió a la Presidencia de México actuar “sin doble rasero” con respecto a la polémica de la CIA con el gobierno de Chihuahua y las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa.

Asimismo, Vicente Fox aprovechó el foro para pedir a la militancia organizarse y trabajar fuertemente para “salvar la democracia” en las próximas elecciones federales.

Este evento juntó a los principales líderes del partido, incluyendo a:

Xóchitl Gálvez

Margarita Zavala

Ricardo Anaya

Marko Cortés

Mauricio Kuri

Aunque la solicitud de juicio político fracasó, se promovió por 11 diputados locales de Morena, con la justificación de haber sido una “traición a la patria”, que quedó oficialmente desechada este 30 de mayo.

Según la presidente de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, los legisladores de Morena dejaron vencer el plazo legal de tres días sin ratificar su propia petición, por lo que el trámite “murió”.

Previo al evento de hoy, el pasado 29 de mayo, Maru Capos acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la CDMX por el tema, sin embargo, la mandataria se apegó a su derecho de no rendir declaración y solo entregó un escrito donde argumentó públicamente que el citatorio era una trampa para “fabricarle un delito” por el desmantelamiento del narcolaboratorio.