Maru Campos acusa persecución política, tras solicitud de juicio político

Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, reitera que existe una “persecución política pura y dura” por parte de autoridades del Gobierno Federal en su contra.

Campos, gobernadora de oposición, recordó que durante las últimas semanas, se le ha acusado de diferentes delitos “sin pruebas” por haber desmantelado un narcolaboratorio en la entidad bajo su administración.

“Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme”, añadió, recalcando que los citatorios en su contra también son inconstitucionales.

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¿Cuál es el caso que reabrieron en Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos?

La gobernadora panista de Chihuahua añadió que en medio de las acusaciones en su contra, le llegó otro citatorio para declarar en la Ciudad de México por el caso de Javier Corral y el Bar Gin Gin: el citatorio denuncia un supuesto intento de secuestro contra el morenista.

Campos recordó que esto comenzó cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por los delitos de peculado y desvío de recursos, pero intervinieron “altos funcionarios” del Gobierno de la CDMX para impedir que esto ocurriera.

“Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando tantas vías distintas se activan contra una misma gobernadora no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura”, advirtió la gobernadora.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

“A mí se me persigue por todo y por nada, a otros que enfrentan señalamientos graves y documentados se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”, añadió.

Maru Campos añadió que a pesar de los intentos “por frenar al Gobierno de Chihuahua”, su administración seguirá trabajando.

“A los chihuahuenses quiero decirles una sola cosa: su gobernadora no se va a doblar”, concluyó Campos.

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