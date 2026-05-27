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Detienen a presunto feminicida de Cielo Beanjy López, estudiante de la UAM Xochimilco
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Maru Campos acusa persecución política tras nuevo citatorio de la FGR

Maru Campos denunció persecución política del Gobierno Federal y aseguró que los procesos en su contra carecen de pruebas.

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Por: Ximena Ochoa
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