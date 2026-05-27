PAN revela que Maru Campos denunció a agente del MP

Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), reveló en exclusiva para el periodista Irving Pineda de Azteca Noticias, que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, denunció a un agente del Ministerio Público por citarla a comparecer e intentar imputarla pese a no quitarle la inmunidad de procesal.

Romero aclaró que la mandataria estatal no acudió inicialmente a Ciudad Juárez, debido a que consideró que el citatorio era violatorio de la Constitución, al sostener que no existían las condiciones legales para intentar proceder penalmente en su contra.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El dirigente blaquiazul acusó además que el gobierno federal busca utilizar el caso de Maru Campos para desviar la atención pública de los señalamientos contra el gobernador de licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es señalado de narcovínculos con el cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

Persecución política

Las declaraciones se dan luego de que Maru Campos compareció este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la Ciudad de México, tras el citatorio relacionado con agentes de la CIA en operativos antidrogas en el estado.

Ocurre, además, en medio del segundo citatorio emitido contra la gobernadora, acusada del delito de secuestro por Javier Corral.

En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato de poder federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado — detalló Campos Galván.

La dirigencia panista calificó el caso como un acto de presión política y aseguró que se está utilizando a las instituciones de justicia con fines partidistas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.