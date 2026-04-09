SRE impulsará crecimiento económico y defensa de la soberanía con Roberto Velasco

Durante una conferencia de prensa el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer que a lo largo de su cancillería tendrá como pilares prioritarios la defensa de la soberanía de la República Mexicana, así como el crecimiento económico en el país.

En un mensaje dirigido a funcionarios de la Cancillería, así como a aquellos que laboran en representaciones de México en el extranjero, el titular de la SRE señaló que la política exterior sirve como un instrumento para el pueblo mexicano, por lo cual buscará “defender la soberanía”.

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¿Cómo será la gestión de Roberto Velasco en la SRE?

De acuerdo con lo mencionado por Roberto Velasco desde la sede de la Cancillería, su agenda prioritaria será la integridad territorial así como la soberanía nacional, la cual en ocasiones se ha visto amenazada por la intención de Estados Unidos (EUA) de atacar a los cárteles mexicanos en nuestro territorio.

Por otro lado, dejó en claro que también velará por el impulso del crecimiento económico del país, esto a través del fortalecimiento de mercados y la identificación concreta de oportunidades de inversión del extranjero.

Asimismo, resaltó que durante su mandato ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, también tendrá como prioridad la protección consular y la defensa de las y los mexicanos que se encuentren en el extranjero.

Velasco Álvarez convocará a exembajadores para fortalecer la SRE

Vale la pena mencionar que el mismo Roberto Velasco adelantó que a lo largo de los días, estará buscando convocar a un grupo de hasta cinco exembajadores de carrera retirados y con alto prestigio, esto con la finalidad de fortalecer la planeación a largo plazo de la SRE.

Mencionó que estos exembajadores contarán con la experiencia y perspectivas necesarias para impulsar la política exterior de México, esto con el embajador Juan José Gómez Camacho, como el encabezado.

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