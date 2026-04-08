Roberto Velasco es nuevo titular de la SRE; Senado ratifica nombramiento

El pleno del Senado de la República ratificó con 81 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones a Roberto Velasco Álvarez como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Previo a pasar al pleno la designación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta analizó el perfil de quien, hasta hace una semana, se había desempeñado como subsecretario de América del Norte en la cancillería.

✅ El Pleno del Senado ratifica el nombramiento de @r_velascoa como titular de la @SRE_mx. Avalado con 81 votos a favor y 30 en contra. pic.twitter.com/agCXTtruIu — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

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Discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

Durante la discusión este miércoles 8 de abril, en donde fue ratificado con 17 votos a favor y tres en contra para pasar al pleno, Velasco Álvarez fue cuestionado sobre el informe el informe de un comité técnico de las Naciones Unidas sobre la intención de señalar las desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad.

Ante esto, el ahora nuevo titular de Relaciones Exterior sentenció que el Estado mexicano no desconoce la problemática ni ha abandonado a las familias buscadores; sin embargo, insistió en que trabajarán para que se realice un trabajo completo en la materia.

Por otro lado, ante las preguntas sobre por qué es la persona idónea para el cargo, Roberto Velasco puntualizó que su experiencia lo llevó a trabajar en temas como la toma de la embajada mexicana en Ecuador, la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE, así como acuerdos con EUA en diversas materias.

Senado prepara ratificación de Roberto Velasco como nuevo titular de la SRE

¿Quién es Roberto Velasco?

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; además, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. En esta última institución se desempeñó como editor en jefe de Chicago Policy Review, revista dedicada a estudiantes de la Escuela Harris

Su carrera en la SRE inició en 2018 como director general de Comunicación Social. Posteriormente, en 2020, asumió como titular de la Jefatura de la Unidad de América del Norte de la dependencia, ahí estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a la página de la SRE, trabajo conjuntamente con el entonces titular y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

OFICIAL: Juan Ramón de la Fuente renuncia a la SRE; Roberto Velasco asume la Cancillería El excanciller deja el gabinete tras 18 meses en el cargo; Roberto Velasco, experto en la relación con EUA, toma las riendas en plena revisión del T-MEC. 01 abril, 2026

Duró en ese cargo hasta octubre de 2025 cuando fue nombrado como subsecretario de América del Norte; no obstante, en enero de 2026 asumió como encargado del despacho de la cancillería ante la solicitud de licencia de De la Fuente por problemas de salud.

Sin embargo, su carrera en puestos públicos es previa a su estancia en Chicago, ya que ostentó cargos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la entonces delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía (SE).

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