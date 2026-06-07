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/Política/Video

Oposición califica carta de AMLO como intromisión

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI dijo que la historia demuestra que no son buenas las tensiones entre exgobernantes y gobernantes.

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Por: Majo Santillán González