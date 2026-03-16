México y EUA comienzan revisión del T-MEC; Ebrard afirma que negociarán cero aranceles

El país iniciará esta semana una nueva etapa de diálogo para revisar el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), el acuerdo que regula gran parte del comercio en América del Norte.

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien informó que el plan estratégico para enfrentar este proceso ya fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla un calendario inicial de reuniones entre autoridades de ambos países.

A través de redes sociales, el funcionario señaló que la estrategia del gobierno mexicano estará basada en una postura firme durante las conversaciones: “Cabeza fría y firmeza nos guiarán”.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

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México y Estados Unidos inician conversaciones para revisar el T-MEC

La agenda presentada por la Secretaría de Economía (SE) establece que las primeras actividades serán reuniones preparatorias para definir las posiciones de negociación:



17 de marzo : reunión virtual interna para coordinar la postura del gobierno mexicano

: para coordinar la postura del gobierno mexicano 18 de marzo: primera ronda formal de conversaciones con representantes estadounidenses

El encuentro se realizará en oficinas de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, donde participarán funcionarios responsables de comercio exterior.

También formará parte del equipo negociador el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, quien sostendrá reuniones previas con sus contrapartes en Washington para preparar la discusión técnica.

¿Qué busca México en la revisión del T-MEC?

De acuerdo con el secretario de Economía, el gobierno mexicano llegará a la negociación con dos objetivos centrales:



Mantener vigente el tratado

Reducir barreras comerciales que afectan la competitividad, especialmente los aranceles

Panorama de las Pymes | Índice Económico

Anteriormente, Ebrard Casaubón ha destacado que uno de los temas prioritarios para la delegación mexicana será la eliminación de aranceles en ciertos sectores, con el objetivo de fortalecer las exportaciones nacionales hacia el mercado estadounidense.

De acuerdo al Gobierno Federal, México mantiene una posición relevante dentro del comercio regional, lo que le permite defender sus intereses económicos durante la revisión del acuerdo.

Tres temas clave en la agenda comercial de América del Norte

Además de la continuidad del tratado, las negociaciones abordarán varios asuntos que han generado debate en los últimos años:



Reglas de origen: determinan el porcentaje de contenido regional que debe tener un producto para beneficiarse del acuerdo comercial

determinan el porcentaje de contenido regional que debe tener un producto para beneficiarse del acuerdo comercial Reducción de la dependencia de Asia

Seguridad de las cadenas de suministro: tras las crisis logísticas recientes y tensiones geopolíticas, los países buscan asegurar el abastecimiento de insumos estratégicos

México y EUA iniciarán revisión de T-MEC a mediados de marzo La Secretaría de Economía y la Representación Comercial de EUA anunciaron que la primera ronda de revisión del T-MEC entre ambos países será el 16 de marzo. 05 marzo, 2026

Próximas etapas de la revisión del tratado comercial

El proceso de revisión continuará en los próximos meses con reuniones adicionales entre los tres países firmantes. Tras la primera ronda con Estados Unidos, México prevé iniciar conversaciones con Canadá durante mayo.

El calendario oficial establece que las recomendaciones y propuestas deberán presentarse antes del 1 de junio, previo a una evaluación formal del tratado programada para el 1 de julio.

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