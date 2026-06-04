Elecciones Coahuila 2026: ¿Qué se vota este domingo 7 de junio?

Los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas este domingo 7 de junio de 2026 para renovar el Congreso local, cuyos integrantes serán responsables de aprobar leyes, presupuestos y reformas para la entidad.

Esta jornada es organizada en coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Todo apunta al dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), último bastión que conserva en el país.

El tricolor va únicamente con un partido local, no va en alianza con PAN y PRD, quienes en esta ocasión ni siquiera postularon candidatos.

Morena no representa competencia, de acuerdo con reportes, la estrategia territorial del partido guinda está de brazos caídos y el personal desplegado en campo ha comenzado a retirarse al considerarla una elección complicada.

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¿Qué cargos exactos se votan en Coahuila este fin de semana?

De acuerdo con el INE, en esta jornada electoral que se llevará a cabo en este estado del norte de México, se escogerá a 25 diputados locales que ocuparán los diferentes escaños del Congreso de Coahuila.

Asimismo elegirán a 16 diputados locales de mayoría relativa, así como a nueve diputados locales de representación proporcional.

La Lista Nominal: ¿Cuántas personas podrán votar?

Para las elecciones locales en Coahuila del próximo 7 de junio de 2026, casi dos millones y medio de personas podrán ejercer su derecho al voto.

“La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía quedó integrada por dos millones 497 mil 551 ciudadanas y ciudadanos, cuya cobertura y confiabilidad refuerzan la certeza del proceso democrático”, indicó la autoridad electoral en una tarjeta informativa.

Guía rápida para la jornada electoral del domingo

Es importante que conozcas la ubicación exacta de la casilla que te corresponde. El proceso es sencillo y solo requiere un dato que aparece en la Credencial para Votar.

Ingresa al portal oficial del INE para localizar casillas: ubicatucasilla.ine.mx

Selecciona el estado de Coahuila.

Captura el número de sección electoral.

Consulta la dirección exacta y ubicación en mapa de la casilla asignada.

La sección electoral se encuentra impresa en la parte frontal de la credencial de elector.

Una vez ingresada la información, el sistema mostrará el domicilio donde corresponde votar y permitirá visualizar la ubicación mediante mapas digitales.

Las casillas abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 18:00 horas.

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