PAN denunció a AMLO ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por posibles delitos de lesa humanidad durante su sexenio en México,

De acuerdo al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, durante el sexenio pasado se habrían presentado en el país más de 150 mil desaparecidos, 200 mil homicidios, masacres día a día, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamientos de comunidades enteras, demás de que varias regiones del país estarían bajo el control del narcotráfico.

“Esta tragedia no es producto de la casualidad, es consecuencia de una decisión política perfectamente sistematiza, calculada ante de llegar al poder y después de tomar el poder”, puntualizaron los panistas.

Desde el Partido Acción Nacional presentamos denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador por Crímenes de Lesa Humanidad. #DefendamosMéxico#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/4nKc7j8GCS — Acción Nacional (@AccionNacional) June 7, 2026

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“Abrazos no balazos”, las tres palabras que provocaron la tragedia en México

De acuerdo a otros integrantes de Acción Nacional, la crisis de violencia que vive el país es consecuencia de la estrategia de “abrazos, no balazos” que impulsó el Gobierno Federal de 2018 a 2024.

“La política de abrazos no balazos no sólo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”, continuaron.

Asimismo, acusaron al exGobierno Federal de que su inacción ante los cárteles mexicanos permitieron que se expandieran, tuvieran más armas y control de territorio.

Finalmente, puntualizaron que los casos de Rubén Rocha, Alfonso Durazo y Américo Villarreal han incrementando la preocupación sobre cómo funciona el Estado en México.

¿Qué es un crimen de lesa humanidad y por qué acusan a AMLO?

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los crímenes de lesa humanidad son “actos atroces, tales como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud, violencia sexual, entre otros”.

Es por lo anterior que, a juicio del PAN, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habría actuado contra el crimen organizado, provocando que aumentaran los problemas en el país, produciéndose una crisis institucional y que afectó a la población con algunos de esos crímenes.

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