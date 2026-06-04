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Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
/Política/Video

“La tragedia de esta izquierda es que no está dispuesta a debatir”: Luciano Pascoe lanza fuerte crítica a Morena

El director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, acusó a la izquierda mexicana de ser “refractaria y cerrada”

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Por: Redacción adn Noticias