OFICIAL: Juan Ramón de la Fuente renuncia a la SRE; Roberto Velasco asume la Cancillería

Juan Ramón de la Fuente presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por motivos personales y de salud, con lo que deja la conducción de la política exterior mexicana tras alrededor de 18 meses en funciones dentro del actual Gobierno Federal.

En su lugar, Roberto Velasco Álvarez asume como encargado de despacho de la Cancillería —fuentes aseguran que se quedaría en el cargo—, en un relevo que ocurre en un momento clave para la relación bilateral con Estados Unidos, debido a que está próxima la revisión del Tratado de Libre Comercio con este país y Canadá.

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Juan Ramón de la Fuente deja la Cancillería por motivos de salud

La salida de De la Fuente se concreta tras varios meses marcados por versiones sobre su estado de salud. A finales de 2025, el ahora excanciller se sometió a una intervención quirúrgica que lo obligó a solicitar licencia temporal, lo que ya anticipaba un eventual relevo en la dependencia

Fuentes confirmaron que la decisión responde a la imposibilidad de mantener el ritmo que exige la agenda diplomática actual, caracterizada por negociaciones constantes, giras internacionales y coordinación con actores globales.

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente sostuvieron una llamada telefónica

Roberto Velasco queda al frente de la SRE

Con la salida de De la Fuente, Roberto Velasco Álvarez queda al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal como lo hizo a principios de año. Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, posición desde la cual encabezó temas prioritarios para México.

Entre sus principales responsabilidades estuvo la relación con Estados Unidos, así como la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los ejes centrales de la política económica y comercial del país.

Velasco ha participado en negociaciones clave en materia migratoria, de seguridad y comercio, lo que lo posiciona como un perfil con experiencia directa en los principales retos de la política exterior mexicana.

El relevo en la Cancillería se da en un contexto internacional complejo, donde México enfrenta presiones comerciales, reconfiguración de alianzas y la necesidad de fortalecer su papel en foros multilaterales, por lo que la continuidad en la relación con socios estratégicos será uno de los principales desafíos en esta nueva etapa.

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