Gusano barrenador se propaga, pero ahora en mascotas

El estado de Hidalgo se encuentra en alerta sanitaria luego de que se registraran al menos 10 casos de gusano barrenador en perros, tras su propagación en el ganado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló que en Hidalgo se han identificado al menos 10 casos de gusano barrenador en perros, de los cuales 5 todavía están activos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Propagación del gusano barrenador en Hidalgo

El gusano barrenador alcanzó a los animales domésticos como perros y gatos, sobre todo aquellos que viven en situación de calle.

El brote ya acumula 156 casos en distintas especies y 69 están activos, lo que ha despertado preocupación, ya que los canes tienen mayor cercanía con las personas.

La plaga que exhibe el costo de la austeridad mal entendida La reaparición del gusano barrenador abre un debate incómodo: cuando la austeridad se aplica sin criterios técnicos, el costo puede terminar pagándose en la salud del país. 13 marzo, 2026

¿Cuáles son los municipios de Hidalgo más afectados?

Los municipios de Hidalgo más afectado por los casos de gusano barrenador en diversas especies son:

San Bartolo Tutotepec

Tenango de Doria

Chapulhuacán

Tlanchinol

Atlapexco

Huejutla

Molango

Huazalingo

Lolotla

Pisaflores

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Senasica alerta de brote a productores

Los dueños de las mascotas fueron quienes detectaron el brote en lo perros y quienes dieron aviso a las autoridades para recibir los servicios de veterinaria.

Ante la propagación del gusano barrenador en bovinos, ovinos y equinos, y ahora en los animales de compañía, la Senasica pidió a los productores revisar a profundidad el ganado.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Las moscas dejan sus huevos en las heridas de los animales, por lo que representa una grave amenaza para la salud del ganado y las personas, sobre todo quienes son productores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

