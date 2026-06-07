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/Política/Video

2.5 millones de coahuileses saldrán a votar este domingo

Coahuila celebra este 7 de junio la única elección de México en 2026 para renovar su Congreso local; la jornada pondrá a prueba urnas electrónicas y medirá fuerzas políticas.

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Por: Ximena Ochoa
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