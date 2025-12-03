Senado elige a Ernestina Godoy: Así fue el proceso exprés para nombrar a la nueva titular de la FGR

Tras concluir el proceso de comparecencias y someterse a la votación del pleno del Senado, Ernestina Godoy Ramos asumió formalmente la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en la nueva fiscal de México.

La exfiscal capitalina logró la mayoría calificada y se impuso a Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, las otras aspirantes que aparecían en la terna que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara Alta.

Su designación llega una semana después de que, de manera sorpresiva, Alejandro Gertz Manero presentara su renuncia, abriendo un proceso acelerado para definir a su sustituto.

¿Cuántos años estará como titular de la FGR?

Ernestina Godoy ocupará la Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años, tal como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para quien encabeza esta institución autónoma.

Esto significa que su mandato se extenderá más allá del sexenio en curso y abarcará prácticamente toda la siguiente administración federal, un diseño pensado para garantizar continuidad en las investigaciones y blindar la conducción de la FGR frente a cambios políticos.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Godoy, abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha construido una carrera política y jurídica estrechamente vinculada con temas de derechos humanos, acceso a la justicia y participación ciudadana.

Fue diputada y senadora —tanto con Morena como con el PRD—, además de ocupar cargos en organismos de defensa pública y comisiones legislativas antes de asumir, en 2019, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El paso de Godoy por la Fiscalía de CDMX

Durante su gestión en la capital impulsó investigaciones que marcaron agenda, como las relacionadas con la corrupción inmobiliaria en alcaldías, el derrumbe de la Línea 12 del Metro CDMX y diversos casos de violencia contra mujeres.

Sus críticos, sin embargo, han señalado presuntos sesgos políticos debido a su pasado en el partido en el poder.

La rápida salida de Gertz Manero de la FGR

La renuncia de Gertz Manero , presentada el jueves pasado, puso fin a un periodo marcado por confrontaciones políticas, disputas internas y señalamientos sobre presunto uso faccioso de la Fiscalía.

Su gestión estuvo rodeada de controversias: desde el conflicto personal por el caso de su familia política —que llegó hasta la Suprema Corte— hasta filtraciones de audios que cuestionaron su relación con otros poderes.

Conviene recordar que ese mismo jueves, Godoy Ramos renunció como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, cargo que ostentaba desde octubre del año pasado.

