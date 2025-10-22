Hay violación a la ley; Fernández Noroña viajará con apoyo financiero del extranjero

El legislador Gerardo Fernández Noroña , miembro del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó una licencia temporal en el Senado de la República para realizar un viaje al Medio Oriente con boletos y hospedaje cubiertos por terceros.

Este viaje, programado del 22 de octubre al 2 de noviembre, se enmarca en una misión humanitaria relacionada con la situación en Palestina ; sin embargo, su decisión ha generado controversia debido a que contraviene disposiciones legales que prohíben a los servidores públicos aceptar beneficios de gobiernos extranjeros.

Noroña no puede aceptar regalos del tamaño de un vuelo (como el que dice que recibirá para ir a Palestina).



Mucho menos los puede recibir de un gobierno extranjero.



Él mismo admite otro delito. pic.twitter.com/o6hMwbz1qd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 21, 2025

Violación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben abstenerse de aceptar regalos, cortesías o beneficios que puedan influir en el desempeño imparcial de sus funciones.

Desde 2017, esta legislación busca garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés en el ejercicio del servicio público.

También infringe el Código de Ética del Senado

Por su parte, el Código de Ética del Senado de la República también prohíbe a los legisladores aceptar regalos, pagos o viajes financiados por personas o gobiernos ajenos a su función.

“Los senadores o el personal de apoyo no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado”, se puede leer en el artículo 29.

Noroña explica su solicitud de licencia

Fernández Noroña ha argumentado que su viaje tiene un propósito humanitario y que no existe conflicto de interés; no obstante, especialistas en derecho público señalan que aceptar beneficios pagados por un gobierno extranjero puede comprometer la imparcialidad y transparencia exigidas a los representantes federales.

Hasta el momento, no se ha informado si el Senado aprobó formalmente la invitación ni si el legislador presentó la documentación correspondiente ante la Unidad de Transparencia.

Senador Roberto Gil Zuarth señaló a Noroña de mentiroso

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, acusó a Fernández Noroña de mentir al afirmar que un gobierno extranjero le financió el viaje.

En respuesta, Fernández Noroña tildó a Gil Zuarth de “mentiroso compulsivo”; además, lo acusó a él y a Miguel Ángel Osorio Chong de intentar ser parte de Morena.

