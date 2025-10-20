Comités anticorrupción piden investigar patrimonio de Adán Augusto por nexos criminales

Consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hicieron un llamado para que autoridades, entre ellas a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisen el patrimonio del coordinador de los senadores de Morena, A dán Augusto López Hernández , debido a sus posibles nexos con el crimen.

A través de un comunicado, los firmantes señalan que hasta podría haber “incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés”, vinculados con el senador de Morena.

Frente a la relevancia de la investidura legislativa y el deber de ejemplo de quienes integran el Senado, es necesario aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía -dice el comunicado.

Quienes han solicitado la intervención de las autoridades son: Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana; Laura Elisa Morales Villagrán, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; Guadalupe Cecilia Huchin Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla; y Keops Gibrán Torres Hernández, Consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango.

Denuncian desvío de 700 millones en Gobierno de Adán Augusto

Este día también se dio a conocer que María Elena Pérez Jaén, diputada suplente del PAN, denunció ante la FGR a López Hernández, por el presunto desfalco de 700 millones de pesos al Gobierno de Tabasco.

Explicó que las irregularidades fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020, cuando Adán Augusto gobernaba Tabasco y acusó que el auditor David Colmenares protege al senador para que no se lleven a cabo acciones por el desvío de recursos.

“Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí está durmiendo el sueño de los justos, o sea, desde 2021. Este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada”, dijo.

Siguen justificando a Adán Augusto pese a las polémicas fiscales y nexos con el narco [VIDEO] Adán Augusto, senador de Morena, admite ingresos por 110 mdp de 2023 a 2025 como notario y ganadero pero omite 79 millones en declaraciones patrimoniales.

¿De qué se acusa a Adán Augusto López, líder de Morena?

Las acusaciones contra Adán Augusto se centran principalmente en presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en ese estado, además de cuestionamientos recientes sobre su patrimonio e ingresos.

En las denuncias se le acusa de posibles delitos como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, y cohecho.

Se le ha señalado por sus presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y quien posteriormente fue acusado de presuntamente liderar el grupo delictivo conocido como “La Barredora”.

Ha sido cuestionado por supuestamente ocultar ingresos millonarios, más de 70 millones de pesos, en su declaración patrimonial.

