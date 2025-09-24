Alito Moreno reprocha exclusión de la Comisión de Marina en el Senado

Carlos Lomelí, senador de Morena, fue designado presidente de la Comisión de Marina, desplazando a Alejandro Moreno del PRI.

Alejandro Moreno y otros senadores priistas denunciaron revanchismo político y cuestionaron la proporcionalidad en la asignación de comisiones.

y cuestionaron la proporcionalidad en la asignación de comisiones. El PRI recordó que Lomelí ha sido señalado por la DEA y el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con cárteles y contratos sospechosos.

por presuntos vínculos con cárteles y contratos sospechosos. Moreno informó que el PRI presentó denuncias formales ante la DEA, FBI, Departamento de Justicia y Departamento del Tesoro con pruebas documentadas.

con pruebas documentadas. El PRI hizo un llamado a construir un frente amplio para defender la democracia, la Constitución y las libertades de los mexicanos.

