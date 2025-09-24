Alito Moreno reprocha exclusión de la Comisión de Marina en el Senado
El presidente nacional del PRI también denunció al Cártel de Macuspana, según él, el expresidente López Obrador tenía conocimiento de múltiples delitos.
Carlos Lomelí, senador de Morena, fue designado presidente de la Comisión de Marina, desplazando a Alejandro Moreno del PRI.
- Alejandro Moreno y otros senadores priistas denunciaron revanchismo político y cuestionaron la proporcionalidad en la asignación de comisiones.
- El PRI recordó que Lomelí ha sido señalado por la DEA y el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con cárteles y contratos sospechosos.
- Moreno informó que el PRI presentó denuncias formales ante la DEA, FBI, Departamento de Justicia y Departamento del Tesoro con pruebas documentadas.
- El PRI hizo un llamado a construir un frente amplio para defender la democracia, la Constitución y las libertades de los mexicanos.
